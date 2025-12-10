為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北海岸深具觀光潛力 議員提建言促新北市府強化量能

    2025/12/10 15:05 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員鄭宇恩指出，淡江大橋開通前建議市府研議辦理「萬人健走」，讓淡水、八里更多市民能一同參與。（記者羅國嘉攝）

    北海岸具備豐富自然景觀與文化資源，是新北市最具發展潛力的觀光亮點。市議員鄭宇恩在審查2026年觀光局預算時指出，市府應以更完整的策略強化觀光量能，從大型活動規劃、風景區管理到步道改善，都需加速布局，打造能真正留住旅客的旅遊環境。對此，觀光旅遊局表示，將持續強化淡水、八里與北海岸整體串聯，推動建設與活動雙軌並行，帶動區域觀光升級。

    鄭宇恩指出，淡江大橋開通前建議市府研議辦理「萬人健走」，讓淡水、八里更多市民能一同參與；三芝櫻花季具高度辨識度，應結合在地農業優勢，導入更多農事體驗，提升旅遊質感與停留時間，推動櫻花季由「拍照行程」走向「深度旅遊」。

    面對大巨蛋演唱會帶動的龐大歌迷潮，鄭宇恩建議新北把握演唱會經濟，規劃行銷活動，吸引歌迷「住在新北、消費在新北」，擴大觀光效益；此外，她也關注淡水漁人碼頭觀光振興，要求市府持續跨局處檢討改善，並建議復辦水舞燈光秀，延長遊客停留時間，促進商機回流。

    鄭宇恩也說，目前淡水未列入風景特定區，觀光設施分由不同局處管理，缺乏整體策略，建議市府研議將淡水納入風景特定區；同時要求觀光局改善淡水山仔頂步道的指標不清、設施老舊等問題。

    觀旅局指出，市府跨局處持續深化青春山海線品牌，2025年完工的淡江大橋也將成為全新地標，串聯淡水、八里與北海岸，強化整體旅遊動線；市府也與旅行業者合作推出多元運具遊程，並與周邊旅宿推出住宿優惠，提高過夜率與在地消費。此外，市府已整合即時影像與智慧導覽服務，協助旅客更便利規劃行程。

    觀旅局表示，市府以四季活動帶動區域觀光，包括淡水仲夏繽紛樂、河海音樂季淡水漁人舞台、八里沙雕展、三芝桐花與櫻花季、石門國際風箏節等年度亮點。年底淡水跨河煙火更已成北台灣指標品牌，今年也將持續融入淡江大橋意象，提升城市辨識度。

    在重大建設方面，淡江大橋完工後將大幅縮短林口、機場往返淡水與北海岸交通時間；淡北道路同步推動，並與淡海輕軌、規劃中的八里輕軌路廊、自行車道與YouBike站點整合，改善旅遊動線。淡水漁人碼頭、金色水岸、山仔頂步道指標系統，以及淡水楓樹湖、三空泉、樹梅坑、三芝賞桐、二坪頂、石門茶山等步道也持續升級。

    新北市議員鄭宇恩關注淡水漁人碼頭觀光振興，要求市府持續跨局處檢討改善，並建議復辦水舞燈光秀，延長遊客停留時間，促進商機回流。（記者羅國嘉攝）

    淡水漁人碼頭情人橋。（記者羅國嘉攝）

    三芝櫻花大道。（記者羅國嘉攝）

