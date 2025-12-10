宜蘭金盈谷瀑布遭爆違建 綠議員籲縣府「硬起來」稽查

民進黨宜蘭縣議會黨團今天召開記者會，要求縣府「硬起來」稽查金盈谷瀑布違建案。（記者王峻祺攝）

宜蘭金盈谷瀑布昔日是知名遊憩區，2020年易主後進行整修，近日被民眾檢舉園內疑有大型違建，加上位處行水區，憂心山坡、河川地遭破壞，民進黨宜蘭縣議會黨團今天也召開記者會，要求縣府「硬起來」稽查。縣府表示，已要求業者停工。業者也回應會接受相關單位調查。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌，針對金盈谷瀑布違建案，率縣議員林詩穎、林麗、林佩螢、呂惠卿、謝家倫、謝燦輝及黃惠慈等人召開記者會，要求縣府應該依法究責。

陳文昌說，縣府放任業者近年在「山坡地保育區」及「行水區」內大興土木，建物長期存在爭議卻遲遲未處理，公權力形同失靈，簡直就是「無政府狀態」，相關單位應負起監管責任。

林詩穎說，金盈谷長期屬私人產權，外界難以進入，上週五因民眾拍攝影片曝光，才發現業者將原有建物「無限擴大」，而非單純修繕，業者對外宣稱僅是「老舊建物簡單整修」、「未破壞水土保持」，但縣府稽查後除勒令停工，也確認違反「水土保持法」。

她說，園區現況坡度極陡，甚至接近垂直，屬於潛勢危險區域，河床寬度也遭人為限縮變窄，恐威脅中下游民眾的生命財產安全，縣府應該展現公權力，嚴正審查建物合法性，勿讓業者用片面文字解釋來推卸責任。

縣府表示，接獲檢舉後，已前往現地現勘，因部分興建中建築，疑似沒有申請建照，已要求業者停工，後續會請公所查報，如違建屬實，會要求業者拆除；另現場有開挖水池及整地行為，未申請水保計畫，將依法開罰。

業者回應，為維護園內環境，僅在私人土地進行整修，未有任何新建物與開發行為，不曾破壞水土保持、改變水道等任何環境現況，5日已遵守法規立即停工，接受政府相關單位調查，若有違反規定，坦然接受罰則。

宜蘭金盈谷瀑布昔日是知名遊憩區，2020年易主後進行整修，近日被民眾檢舉園內疑有大型違建。（民進黨宜蘭縣議會黨團提供）

宜蘭金盈谷瀑布園區目前被縣府勒令停工。（民進黨宜蘭縣議會黨團提供）

宜蘭金盈谷瀑布園區被爆疑有違建，縣府已現勘要求停工。（民進黨宜蘭縣議會黨團提供）

