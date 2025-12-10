為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    1206台鐵大誤點「延誤1萬分鐘」 台鐵公司認施工釀禍

    2025/12/10 14:29 記者吳亮儀／台北報導
    上週六（6日）台鐵桃園到中壢之間的電車線出現異常，從下午到晚間10點才恢復，影響113列列車，累積誤點高達1萬分鐘。（資料照）

    上週六（6日）台鐵桃園到中壢之間的電車線出現異常，從下午到晚間10點才恢復，影響113列列車，累積誤點高達1萬分鐘。（資料照）

    上週六（6日）台鐵桃園到中壢之間的電車線出現異常，從下午到晚間10點才恢復，影響113列列車，累積誤點高達1萬分鐘。台鐵公司今天（10日）說明，是因前一天鐵道局施工支撐架掉落打到多班列車集電弓，影響電車線所致。

    上週六台鐵大誤點，影響大量民眾搭車，許多旅客甚至不敢買票進站，因為也不確定到底何時恢復；還有許多旅客在列車上等候，延誤超久，甚至有列車延誤近3個小時。

    台鐵公司總經理馮輝昇表示，初步調查問題是在內壢南邊的平交道，集電弓和電車線有異常，並找到了集電弓的碳刷掉落。對於電力設備嚴重受損嚴重影響大量旅客，粗估平均每列次影響約90分鐘，馮輝昇今天也向旅客致歉。

    許多旅客抨擊的是台鐵調度問題，馮輝昇表示，會檢討是否有更好的應變小組、即時的資訊告知旅客，降低旅客的不安定感；他也指出，目前桃園鐵路地下化工程仍在進行中，整體路線環境複雜，未來也會提高施工相關管制要求標準，確保類似狀況不再發生。

    

