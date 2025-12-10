全長59公尺歷經3年半改建 高雄媽祖港橋12/11中午全線通車

高雄前鎮、鳳山間的重要通道媽祖港橋，歷經3年半改建，預計12/11中午全線通車。（新工處提供）

橫跨高雄前鎮、鳳山的交通要道「媽祖港橋」，歷經3年半改建施工已進入完工收尾階段；高雄市政府今宣布，原定年底通車，提前至12月11日中午全線通車。

副市長林欽榮今上午前往視察，除感謝施工團隊達成如期完工目標，也指示派遣警察局交通大隊警力與義交人員持續站崗，為期兩個月以確保交通順暢。

工務局新工處表示，媽祖港橋改建後全長59公尺、橋寬拓增至25公尺，採鋼構梁型式，未來往前鎮將提供3車道、往鳳山方向2車道及人行道，大幅提升通行效率與交通安全性。

為強化捷運黃線隧道潛盾施工安全，在媽祖港橋改建同時，經由府級協商由捷運局投入經費約1億元，啟動捷運黃線行經媽祖港橋路段下方橋墩的「地質改良作業」，以致上下游側橋梁改建時程合計多費時約1年施工時間。

新工處說明，目前上游側鋼梁吊裝與橋面混凝土澆置均已完成，昨晚間及今日晚間利用夜間進行橋面及周遭路面AC鋪設與標線畫設，今由副市長林欽榮巡視後，預計明日中午全線開放通行。

交通局指出在市府推動媽祖港橋改建後，南側增加人行道完善該路段人行空間，搭配媽祖港橋上下游車道配置調整，車道容量增加10%，提升道路旅行服務水準，旅行時間改善約5-10%，將可改善前鎮與五甲地區的區域交通。

副市長林欽榮今上午前往視察媽祖港橋改建工程。（新工處提供）

媽祖港橋橋面下游測AC刨鋪完成。（新工處提供）

施工團隊夜間AC刨鋪。（新工處提供）

