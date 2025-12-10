為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    野山羊攀樹取食 臺灣黑熊悠閒漫步 雪霸監測皆入鏡

    2025/12/10 12:23 記者蔡政珉／苗栗報導
    野山羊攀樹取食、臺灣黑熊悠閒漫步，雪霸監測皆入鏡。畫面為臺灣黑熊現身驚喜。（雪管處提供）

    雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）轄下地區擁有豐富自然生態，雪管處自2022年起推動「紅外線相機監測計畫」於觀霧、雪見（含大雪山地區）及武陵三大地區架設52部紅外線自動相機，盼掌握行蹤隱密、不易觀察的野生動物，雪管處迄今共累積超過100萬張數位照片以及約4萬5千筆影片，其中還拍攝到野山羊攀樹取食、臺灣黑熊漫步身影，且每年皆有紀錄。

    雪管處今天指出，歷經4年在觀霧地區共拍到17種中大型哺乳類及24種鳥類，雪見（含大雪山地區）地區拍到17種中大型哺乳類及21種鳥類，武陵地區則拍到9種中大型哺乳類及15種鳥類。其中，瀕臨絕種的臺灣黑熊在觀霧地區每年皆有發現紀錄，在大雪山地區也已連續3年拍攝到身影；臺灣水鹿於2024年首次記錄後，今年也持續拍攝到，相機也拍攝野山羊攀樹取食難得畫面。

    雪管處統計，累積的監測成果中，包括記錄臺灣黑熊、穿山甲、黃喉貂、臺灣野山羊、食蟹獴、臺灣水鹿等6種保育類哺乳動物，以及黑長尾雉、藍腹鷴、臺灣山鷓鴣等3種保育類地棲性鳥類。

    嘉義大學副教授劉建男協助雪管處分析相機監測資料。劉建男指出，對比觀霧地區2004、2007、2017及2022年後監測計畫的調查結果，發現臺灣黑熊、穿山甲、黃喉貂、食蟹獴、水鹿、帝雉等保育類物種在2017年以前從未拍攝到，近年卻穩定發現，顯示保育類物種的分布有明顯擴張趨勢。

    野山羊攀樹取食（圖）、臺灣黑熊悠閒漫步，雪霸監測皆入鏡。（雪管處提供）

