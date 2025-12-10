為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    買干貝驚見「特殊顏色」不敢吃 老闆曝是千顆才出1顆「珍品」

    2025/12/10 17:03 即時新聞／綜合報導
    有民眾日前向水產店購買了一盒生干貝，回家後發現其中一顆為橘色，非一般人認知中的乳白色。（漁爸海鮮授權使用）

    有民眾日前向水產店購買了一盒生干貝，回家後發現其中一顆為橘色，非一般人認知中的乳白色。（漁爸海鮮授權使用）

    有民眾日前向水產店購買了一盒生干貝，回家後發現其中一顆為橘色，非一般人認知中的乳白色，急忙傳訊詢問老闆。老闆近日在Threads上分享該照片，並表示這種橘色干貝「1000顆只會出1顆」，還笑回客人「這盒免單」。其實，這種干貝被日本業者稱為「赤玉干貝」，是可遇不可求的珍品。

    水產店「漁爸海鮮」近日在Threads上貼出「橘色干貝」照片，表示客人傳照片來問他是不是不能吃，不過，這其實是1000顆干貝中才會出一顆的特殊色干貝，他也笑回客人「這盒免單」。

    對此，該顧客也現身留言表示，不用免單，不知道這顆干貝這麼珍貴，自己已經把它吃下肚了。

    據查，正常的干貝是乳白色或淡黃色，而這種橘色干貝呈現鮮豔的橘紅色或深橘色，被日本業者稱為「赤玉干貝」，出現機率極低，大約是每1000個干貝中只會出現1到2個，因此被視為海鮮中的極品。在日本，「赤玉干貝」被視為一種吉祥的象徵，特別在新年或節慶時會被挑選出來當作高級食材，深受內行人的喜愛，價格有時甚至會比普通干貝更高。

    據了解，這種特殊的橘紅色是由扇貝在生長過程中食用了含有大量類胡蘿蔔素（Carotenoid）色素的藻類（如矽藻或特定的植物浮游生物），這些色素被累積儲存在貝柱中所致。

