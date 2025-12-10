虎尾甜蜜蜜製糖期 雲林「糖都嘉年華」推五感體驗沉浸式旅程

雲林糖都嘉年華為期近4個月，帶領民眾用五感體驗虎尾糖業特色。（記者李文德攝）

全台唯二製糖的雲林虎尾糖廠將於16日開工，為讓民眾感受製糖魅力，縣府策劃季節限定「糖都嘉年華」活動，為期將近4個月的活動，集結多家在地團體，共推出6場走讀、11梯次深路遊程，匯集20種限定季節美食等內容。縣府文觀處表示，以五感體驗作為核心策畫，盼沉浸式旅程，帶領民眾感受甜蜜蜜的季節。

虎尾糖廠每年12月至3月進入製糖期，更是全國仍保留以五分車載運甘蔗，見證了台灣糖業的重要歷史。每年製糖期間，虎尾鎮上多了這糖香，不少民眾也會看到五分車在鬧區行駛，限定奇景更是吸引不少遊客來追五分車。

請繼續往下閱讀...

文觀處長陳璧君表示，今年糖都嘉年華將時間拉長至整個製糖期，結合虎尾鎮公所、虎尾糖廠、虎尾魅力商圈、雲林故事館、雲林記憶Cool、虎尾眷村再造協會等單位共同策畫，讓民眾利用將近4個月的製糖期間，滿足味、嗅、聽、視、觸覺等五感。

陳璧君表示，今年分為九大活動，共規劃出6場蔗糖走讀、11梯次深度旅遊、20場故事繪本導覽、26梯次糖廠秘境走讀、30場手作體驗及60梯次限定風味料理體驗等，如虎尾糖廠糖業文物館將有展覽活動，還有民眾可透過合作單位騎著腳踏車了解整個糖鐵運作方式。此外鎮內20店家更製作限定甜點更祭出優惠活動，精彩可期。

張麗善表示，虎尾糖廠是台灣糖業的重要見證，乘載許多當地民眾共同回憶，盼透過活動讓國人走入當地了解製糖景致，搭配具高度參與感的體驗設計，帶領民眾以多重感官重新認識糖都的文化底蘊。

雲林糖都嘉年華為期近4個月，帶領民眾用五感體驗虎尾糖業特色。（記者李文德攝）

虎尾糖廠是全台唯一仍保有五分車載運甘蔗，獨具特色。（記者李文德攝）

雲林糖都嘉年華為期近4個月，帶領民眾用五感體驗虎尾糖業特色。（記者李文德攝）

雲林糖都嘉年華為期近4個月，帶領民眾用五感體驗虎尾糖業特色。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法