    首頁 > 生活

    台灣人旅日頻傳「指甲倒刺災情」 一票人狂推各種小物緩減傷害

    2025/12/10 14:52 即時新聞／綜合報導
    先前有皮膚科醫師科普，若反覆拉扯指甲邊緣倒刺，可能造成甲溝炎、紅腫、化膿或流血。示意圖。（資料照）

    日本賞雪季來臨，吸引許多台灣人規劃相關旅遊行程。不過近期有民眾分享，由於日本氣候相當乾燥，導致他的指甲一到當地，就會陸續出現「倒刺狂長」、「手指爆裂流血」等情況，讓他感到非常苦惱，該文一出，掀起近萬名網友共鳴，許多過來人也分享各自的慘痛經驗，以及推薦有效緩減這類傷害的訣竅。

    據了解，社群平台Threads瘋傳一篇有關日本旅遊的貼文，原PO附上一張指甲邊緣冒出倒刺的示意圖，無奈表示：「這個超可怕，每次去日本大概第二天就會出現。」該文內容簡短，卻意外在網上爆紅，累積近100萬次瀏覽、1萬人按讚，不少網友紛紛表示有過類似經驗，還苦笑形容這件事「需要提升旅遊警示」，讓更多人知曉危險性。

    網友紛紛留言分享自身經驗，「我直接變成甲溝炎」、「倒刺多到指紋解鎖失敗」、「鼻子也受不了，第3天就大爆鼻血」、「剛撕掉就大噴血，日本真的太乾燥」、「我在飛機上就有了，狂擦護手霜都沒用」、「水喝不夠加上冷空氣，我十指皮全部爆掉」、「手撕或用力拉會造成撕裂傷，我之前整個手指化膿痛到不行」。

    也有其他人分享自己發現的緩減訣竅，「我都用牙齒咬掉」、「塗凡士林很有效」、「甘皮Y字棒+木瓜霜」、「每次去日本都會帶指甲剪」、「用銼刀銼掉，比較不會痛」、「律建議用液體OK蹦把他覆蓋上去，不要撕」、「建議買辣木油，去比較乾燥的地區會很好用」、「日本無印有一款專門軟化指緣倒刺跟的油，推！」。

    據了解，日本冬季空氣比台灣乾燥，濕度落在40%以下，明顯低於台灣全年維持在60%至70%的平均濕度，容易導致皮膚水分快速流失、出現乾裂脫皮等情況。先前有皮膚科醫師科普，若反覆拉扯指甲邊緣倒刺，可能造成甲溝炎、紅腫、化膿或流血，建議用指甲剪修剪，並隨時塗抹指緣油、護手霜，以及多喝水、使用加濕器來改善。

    相關新聞請見：

    手指長「倒刺」有3原因 醫：勤擦護手霜可預防
    亂撕手指倒刺 小心急性甲溝炎！ 醫：古文曾警世

