超導量子電腦將改變世界 蔡兆申揭示量子運算突破古典電腦瓶頸

中研院院土蔡兆申中央大學主講談「走進未來：超導量子電腦如何改變世界」。（中央大學提供）

2025年聯合國宣布為「國際量子科學與技術年」，以紀念量子力學誕生100週年。國立中央大學今（9）日舉辦「走進未來：超導量子電腦如何改變世界」講座，邀請享譽國際的物理學家、中研院院士蔡兆申院士擔任主講人，他指出量子強大的運算能力，除了可以解決古典電腦難以處理的複雜問題，也會為人類生活帶來革命性的改變。

蔡兆申深入淺出地講述艱澀的量子力學，他以「沙丁魚群」生動比喻超導現象：如同無數自由游動的沙丁魚在受到刺激後，瞬間形成巨大的龍捲風狀群體，超導體內的電子也展現出這種「湧現（Emergence）」的巨觀量子態特性。有別於古典電腦依賴電晶體在「空間」中排列邏輯閘，量子電腦的運算邏輯是在「時間」軸上進行演化。

蔡兆申進一步闡述，量子位元（Qubits）因具備「疊加態（Superposition）」與「量子糾纏（Entanglement）」特性，能突破摩爾定律的瓶頸。這種強大的運算能力將專注於解決古典電腦難以處理的複雜問題，例如高分子材料設計、生物化學模擬及次世代醫藥開發，為人類生活帶來革命性的改變。

講座由陽明交通大學特聘教授張文豪擔任引言人，他以「電腦可能被重新發明」為破題，點出蔡兆申在1999年利用超導電路成功製造出量子位元，將教科書上的方程式轉化為真實可運作的元件，是量子電腦發展史上「哥倫布立雞蛋」般的突破性時刻。

中央大學校長蕭述三表示，「量子科技」是引領未來的關鍵，蔡兆申在超導量子領域的卓越成就，透過他的前瞻視野，將能啟發師生從科學與社會層面思考未來的機會與挑戰。

中研院院土蔡兆申（左2）與中央大學師生在講座下半場安排與談。（中央大學提供）

難得的學術饗宴，吸引滿場的聽眾。（中央大學提供）

