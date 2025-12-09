為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    超導量子電腦將改變世界 蔡兆申揭示量子運算突破古典電腦瓶頸

    2025/12/09 21:28 記者李容萍／桃園報導
    中研院院土蔡兆申中央大學主講談「走進未來：超導量子電腦如何改變世界」。（中央大學提供）

    中研院院土蔡兆申中央大學主講談「走進未來：超導量子電腦如何改變世界」。（中央大學提供）

    2025年聯合國宣布為「國際量子科學與技術年」，以紀念量子力學誕生100週年。國立中央大學今（9）日舉辦「走進未來：超導量子電腦如何改變世界」講座，邀請享譽國際的物理學家、中研院院士蔡兆申院士擔任主講人，他指出量子強大的運算能力，除了可以解決古典電腦難以處理的複雜問題，也會為人類生活帶來革命性的改變。

    蔡兆申深入淺出地講述艱澀的量子力學，他以「沙丁魚群」生動比喻超導現象：如同無數自由游動的沙丁魚在受到刺激後，瞬間形成巨大的龍捲風狀群體，超導體內的電子也展現出這種「湧現（Emergence）」的巨觀量子態特性。有別於古典電腦依賴電晶體在「空間」中排列邏輯閘，量子電腦的運算邏輯是在「時間」軸上進行演化。

    蔡兆申進一步闡述，量子位元（Qubits）因具備「疊加態（Superposition）」與「量子糾纏（Entanglement）」特性，能突破摩爾定律的瓶頸。這種強大的運算能力將專注於解決古典電腦難以處理的複雜問題，例如高分子材料設計、生物化學模擬及次世代醫藥開發，為人類生活帶來革命性的改變。

    講座由陽明交通大學特聘教授張文豪擔任引言人，他以「電腦可能被重新發明」為破題，點出蔡兆申在1999年利用超導電路成功製造出量子位元，將教科書上的方程式轉化為真實可運作的元件，是量子電腦發展史上「哥倫布立雞蛋」般的突破性時刻。

    中央大學校長蕭述三表示，「量子科技」是引領未來的關鍵，蔡兆申在超導量子領域的卓越成就，透過他的前瞻視野，將能啟發師生從科學與社會層面思考未來的機會與挑戰。

    中研院院土蔡兆申（左2）與中央大學師生在講座下半場安排與談。（中央大學提供）

    中研院院土蔡兆申（左2）與中央大學師生在講座下半場安排與談。（中央大學提供）

    難得的學術饗宴，吸引滿場的聽眾。（中央大學提供）

    難得的學術饗宴，吸引滿場的聽眾。（中央大學提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播