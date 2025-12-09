德蘭盃身心障礙者自我倡議比賽 首獎曝無障礙環境2處可改善

第15屆「德蘭盃身心障礙者自我倡議比賽」在天主教德蘭啟智中心舉行，共有10個單位、19人參賽。（德蘭啟智中心提供）

第15屆「德蘭盃身心障礙者自我倡議比賽」今（9）日在天主教德蘭啟智中心舉行，共有10個單位、19人參賽，德蘭啟智中心連振宇以自身的旅遊及外出經驗，分享對無障礙環境的感受，獲得成人組第1名。

德蘭盃身心障礙者自我倡議比賽由德蘭啟智中心主辦、清韻合唱團贊助，提供身心障礙者一個能安心表達、勇敢發聲的平台。比賽呼應《身心障礙者權利公約》（CRPD）強調的「凡與我有關的，我都要參與！」，鼓勵參賽者述說自己的需求、選擇與對生活的期待，成人組以「CRPD 與休閒娛樂」為主題，兒童組主題則為「我喜歡的活動」。

連振宇表示，8月出國旅遊時，機場的快速通關與清楚標示，讓旅程更加順暢；10月到台北參加研討會時，人行道平坦、視覺提示清晰、餐廳空間友善等，也讓輪椅使用者能自在參與活動；但部分無障礙斜坡若能再調整坡度、通道保持整潔，輪椅使用者會更方便；高鐵站增加易讀資訊、停車場標示更明確，也能讓身心障礙者在搭乘時更安心。希望透過倡議，讓更多人理解行動不便者的需求。

成人組第2名為瑞復益智中心閻昱、第3名弘能家園鄭添福；兒童組由德蘭啟智中心林煦臻、瑞復益智中心林佑恩共同獲得特別獎。連振宇及鄭添福並共同獲現場投票選為「最佳人氣獎」。

德蘭啟智中心主任楊美華表示，期盼透過持續舉辦倡議活動，促進社會更深入理解心智障礙者的需求，共同打造友善而共融的環境。

