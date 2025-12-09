為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣客遇青森7.6強震 當下1反應讓日本網友好吃驚

    2025/12/09 10:24 即時新聞／綜合報導
    日本青森縣東方外海在台灣時間昨晚10點15分發生規模7.6地震，青森縣震度達到6強，造成20多人受傷，800戶停電。（美聯社）

    日本青森縣東方外海在台灣時間昨晚10點15分發生規模7.6地震，青森縣震度達到6強，造成20多人受傷，800戶停電。（美聯社）

    日本青森縣東方外海在當地時間昨（8日）深夜11時15分（台灣時間8日晚間10點15分）發生規模7.6地震，青森縣震度達到6強，造成20多人受傷，800戶停電，有台灣觀光客記錄下地震發生瞬間房間內劇烈搖晃的驚悚畫面，不過也拍到房內的台灣人第一時間上前扶住電視，引發日本網友熱烈討論。

    青森外海規模7.6地震發生後，一則有關台灣觀光客在地震瞬間反應在X平台上瘋傳，台灣旅客在飯店房間遇到強烈地震，物品紛紛傾倒，有遊客立刻拿起手機拍下劇烈晃動過程，還有2名遊客下意識衝上前一左一右扶著電視螢幕，避免倒下，隨後將電視輕輕搬到地面平放，整個過程都在影片中看得一清二楚，也引發日本網友熱烈討論，相關影片觀看數已經破600萬次。

    日本網友說，地震發生時，看到他們立刻開始拿起手機拍攝，就確信他們真的是台灣人，因為台灣地震很多，大家都很熟悉，不會太驚慌。也有許多網友對於台灣人保護電視感到驚訝，「當我看到他們輕輕地將電視螢幕朝下放在地板上時，我感到一種善意」，不過也有網友表示，保護電視機固然值得稱讚，但「當你真正面臨危險時，你應該優先保護自己」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播