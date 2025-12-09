台灣客遇青森7.6強震 當下1反應讓日本網友好吃驚

日本青森縣東方外海在台灣時間昨晚10點15分發生規模7.6地震，青森縣震度達到6強，造成20多人受傷，800戶停電。（美聯社）

日本青森縣東方外海在當地時間昨（8日）深夜11時15分（台灣時間8日晚間10點15分）發生規模7.6地震，青森縣震度達到6強，造成20多人受傷，800戶停電，有台灣觀光客記錄下地震發生瞬間房間內劇烈搖晃的驚悚畫面，不過也拍到房內的台灣人第一時間上前扶住電視，引發日本網友熱烈討論。

青森外海規模7.6地震發生後，一則有關台灣觀光客在地震瞬間反應在X平台上瘋傳，台灣旅客在飯店房間遇到強烈地震，物品紛紛傾倒，有遊客立刻拿起手機拍下劇烈晃動過程，還有2名遊客下意識衝上前一左一右扶著電視螢幕，避免倒下，隨後將電視輕輕搬到地面平放，整個過程都在影片中看得一清二楚，也引發日本網友熱烈討論，相關影片觀看數已經破600萬次。

日本網友說，地震發生時，看到他們立刻開始拿起手機拍攝，就確信他們真的是台灣人，因為台灣地震很多，大家都很熟悉，不會太驚慌。也有許多網友對於台灣人保護電視感到驚訝，「當我看到他們輕輕地將電視螢幕朝下放在地板上時，我感到一種善意」，不過也有網友表示，保護電視機固然值得稱讚，但「當你真正面臨危險時，你應該優先保護自己」。

