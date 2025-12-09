為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雙子座流星雨12/14登場 南瀛天文館夜間觀測、講座與直播同樂

    2025/12/09 08:10 記者劉婉君／台南報導
    雙子座流星雨將於12月14日達到極大期，南瀛天文館當晚安排免費的天文講座、戶外星空導覽與高山實地線上直播，與全國天文迷一同追星。（南瀛天文館提供）

    雙子座流星雨將於12月14日達到極大期，南瀛天文館當晚安排免費的天文講座、戶外星空導覽與高山實地線上直播，與全國天文迷一同追星。（南瀛天文館提供）

    12月夜空即將迎來1年中最熱鬧的時刻！年度壓軸「雙子座流星雨」將於14日達到極大期，預估ZHR值（每小時可見流星數量）上看150，且當日月齡僅25，月光影響低，是今年觀測條件最好的流星雨之一。南瀛天文館當晚推出天文講座、戶外星空導覽與高山實地線上直播，與全國天文迷一同追星。

    館方表示，雙子座流星雨是年度3大流星雨之一，以穩定、亮度高、數量多著稱，是每年最不容錯過的天象活動。從地面向天空觀察，可以看到流星彷彿從雙子座頭部的某一點向四方輻射而出，該位置即被稱為「輻射點」，當天將約於晚間7時從東北方升起，隨著夜色加深與輻射點高度上升，可見的流星數量也會明顯增加。

    館方指出，雙子座流星雨的流星速度約每秒35公里，相對其他快速的流星雨來說較為「溫柔」，加上亮度偏亮，非常適合親子同賞、初學者入門。

    南瀛天文館當晚除安排免費的天文講座、戶外星空導覽活動，還將由專業人員在高山光害更低的環境中即時記錄與解說，透過線上直播把第一手流星畫面帶給民眾。

    雙子座流星雨將於12月14日達到極大期，南瀛天文館當晚推出天文講座、戶外星空導覽與高山實地線上直播，與全國天文迷一同追星。（南瀛天文館提供）

    雙子座流星雨將於12月14日達到極大期，南瀛天文館當晚推出天文講座、戶外星空導覽與高山實地線上直播，與全國天文迷一同追星。（南瀛天文館提供）

    「雙子座流星雨」將於14日下午達到極大期，預估ZHR值上看150。（南瀛天文館提供）

    「雙子座流星雨」將於14日下午達到極大期，預估ZHR值上看150。（南瀛天文館提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播