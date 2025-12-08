退輔會榮民榮眷基金會頒贈獎學金 嚴德發期許受獎者學成報國

榮民榮眷基金會今（8）日上午在輔導會中彰榮譽國民之家中正堂，舉行114學年第1學期清寒榮民子女獎助學金頒贈典禮，由輔導會主委嚴德發頒贈。（退輔會提供）

榮民榮眷基金會今（8）日上午在輔導會中彰榮譽國民之家中正堂，舉行114學年第1學期清寒榮民子女獎助學金頒贈典禮，由輔導會主委嚴德發頒贈，共計有200餘位受贈學生及家長代表出席與會。嚴德發表示，希望同學在接受獎補助的同時，努力向學，將來學有所成應回饋社會國家，為國家創造更加美好的未來。

榮民榮眷基金會表示，今年會在北、中、南、東區分別辦理頒贈典禮，讓更多的同學及家長能參與這樣的活動，而今年清寒榮民子女獎助學金，共計發放近1200人次，金額1300餘萬元。

請繼續往下閱讀...

會中嚴德發除代表所有的榮民袍澤與眷屬，感謝徐增壽文教基金會、寶佳公益慈善基金會、夏都地產開發股份有限公司、儷野大飯店股份有限公司、社會各界企業團體及善心人士，捐款贊助清寒榮民子女獎學金與就學補助，幫助清寒榮民子弟減輕負擔，努力向學，同時也勗勉與會同學們，在接受這份補助的同時，能體察這份心意，謝謝這些曾經幫助過你們的基金會、榮民前輩、社會賢達與慈善團體。

會中同時播放基金會製作的微電影「微光、希望」，希望透過一位少女及其家人真實且充滿挑戰的遺孤故事，傳達社會大眾對她們的關懷與援助，引領走向光明的未來，也期望社會各界能持續伸出援手，傳遞溫暖與正向的力量，給予這些孩子實質的幫助與陪伴，以擴大照顧弱勢遺孤。

最後，嚴德發表示，期盼讓在座同學們能瞭解榮民伯伯的大愛初心及對國家、社會的感恩回饋，進而獲得更多社會大眾認同與迴響，共同加入傳承行列，將愛傳送到每一個需要的地方，也希望同學們在接受這份獎補助的同時，能努力向學，勇敢築夢，將來學有所成，效法榮民伯伯回饋社會國家的精神，為我們國家創造更加美好的未來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法