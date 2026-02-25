獨家專訪》高市早苗訪美見川普 泉裕泰：對台灣是利多消息

前日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰今日受訪表示，川普總統訪華前舉行「日美領袖會談」，對台灣是利多消息。（記者陳鈺馥攝）

日本眾議院改選自民黨大獲全勝後，首相高市早苗預定3月下旬訪問美國，趕在4月「川習會」舉行前，先會見美國總統川普。前日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰今日接受本報專訪時表示，川普總統訪華前舉行「日美領袖會談」，對台灣是利多消息。

日本自民黨在眾議院選舉大勝，囊括超過3分之2席次，關於未來日台關係是否有所變化？泉裕泰指出，眾議院雖具備提出修憲所需3分之2多數，但參議院仍不足，因此修憲仍需時間。高市政權預計將積極推動經濟與軍事安全保障政策，也充分理解台灣在安全保障上的定位。

泉裕泰強調，在川普總統訪華前舉行「日美領袖會談」，對台灣是利多消息。高市內閣包括首相本人在內，有不少「親台灣派」議員，日台關係無需擔憂。目前兩國之間無重大政治爭議，應把握時機解決實質議題。

泉裕泰表示，例如加強防衛當局之間的交流機制，以及推動台灣加入CPTPP的工作小組；尤其在CPTPP問題上，台灣自身努力尤為重要，不僅要表達加入意願，更應具體展示準備進度，並向國際社會廣泛說明。

此外，日方人士透露，高市早苗這次是首度訪問美國，日本首相選擇在「川習會」前與川普總統會面，美日一定會就台灣議題交換意見。

