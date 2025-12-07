嗶手機就能搭車！北捷乘車碼明年1月上線 提供多元支付

北捷10月份如期完成車站閘門更新，明年一月起陸續開放其餘多元支付方式。（資料照）

台北捷運公司今（7）日宣布，「閘門電子主單元模組重置案」硬體已於10月完工，明年1月起將與公車系統同步支援QR乘車碼，包含LINE Pay、悠遊付及街口支付等主流工具都能「掃」進車站。最受百萬「果粉」矚目的Apple Pay「快速模式」（ECP），也預計在明年7月全面上線，屆時民眾不需喚醒螢幕，即可享受「黑屏過閘」的便捷體驗。

北捷指出，為了提升購票效率並減少現金交易，明年1月起將全面開放TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及LINE Pay等電子支付工具。未來旅客只要打開手機APP顯示乘車碼，就能輕鬆進出閘門，正式宣告「掃碼乘車」時代來臨。北捷強調，目前正規劃與公車系統完成資料傳遞及帳務整合，確保跨運具轉乘運轉順暢。

除了手機掃碼，北捷也預計明年同步開放旅客使用實體信用卡，或透過Google Pay、Samsung Pay綁定信用卡感應搭乘。北捷強調，目前已由收單銀行與各國際卡組織展開安全驗證測試，務必確保交易萬無一失，讓通勤族搭得便利又安心。

針對眾多iPhone使用者敲碗已久的「快速模式ECP」，北捷透露，目前收單銀行正與蘋果公司緊密合作開發中。這項功能最大的亮點在於不需刷臉感應（Face ID）或喚醒螢幕，手機只需靠近讀卡機即可完成感應，預計明年7月將全面解禁，開放所有銀行信用卡及蘋果手機的ECP功能，乘車體驗向國際一線城市看齊。

北捷表示，完成閘門重置更新後，車站將展現極高的支付自由度，旅客可依照各家銀行提供的回饋優惠，隨時切換最適合的理財工具，享受更智慧、快捷的都會交通生活。

