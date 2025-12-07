水果冷知識 鳳梨頭是底部、番石榴維生素C冠軍

俗語常說「鳳梨頭較甜」，但「鳳梨頭」真正部位其實是位於果實底部，不是在頂端。（資料照，記者陳文嬋攝）

台灣是水果王國，各類美味水果還有顛覆一般人想像的冷知識。農業部揭密，所謂「鳳梨頭較甜」，其實鳳梨頭位在果實底部，而非頂端；番石榴則是維生素C的「隱形冠軍」。

農業部高雄區農業改良場最近提供一項有趣的水果冷知識訊息，與一般人的認知完全不同。例如，鳳梨滋味香甜，俗語常說「鳳梨頭較甜」，但「鳳梨頭」真正部位其實是位於果實底部，不是在頂端。

高雄農改場說明，鳳梨的果實屬於「多花果」，是由許多小果（果目）組成，每個果目都來自一朵小花，開花時，從花序底部開始一圈一圈往上順序開放，整個過程大約3週；由於底部的小果最早發育，當果實採收時，底部的果目成熟度最高，酸度較低、糖分較高，所以「鳳梨頭」是果實底部，並不是靠近頂端的冠芽。

針對網傳「鳳梨倒著放會變甜」的說法，高雄農改場也說，這是常溫環境擺放後酸度下降，糖酸比提高後更順口，並不是糖分有移動的情形。

大家常吃的番石榴，則是維生素C「隱形冠軍」。高雄農改場說，番石榴是「維生素C之王」，維生素C是重要的抗氧化物，也參與膠原蛋白的合成。依據衛生福利部食品藥物管理署的「食品營養成分資料庫」，國產的珍珠拔果實每100克含有193毫克維生素C，紅心番石榴每100克含有214毫克維生素C，大約是進口綠色奇異果的2.8倍。

高雄農改場說，水果內含的酵素，也能在料理時幫上忙。市售的肉類「嫩化劑」成分是蛋白質分解酵素，而這些酵素來源常是木瓜的「木瓜酵素」或鳳梨的「鳳梨酵素」，因這2種酵素的活性較低，木瓜酵素常使用青木瓜做為萃取原料，鳳梨酵素主要是由鳳梨採收後殘存的植株莖部做為原料。

此外，高雄農改場也介紹百香果採收方式，百香果是藤本植物，台灣主要栽培品種是「台農1號」，常見栽培方式是讓藤蔓於水平棚架生長，當果實掛果至自然成熟後，自行掉落至棚架下事先架設的吊網，再用水盆集中撈取；只有少部分品種，像「滿天星」或「黃金」百香果，因不易落果，才由農人手採。

高雄農改場說明，百香果採收用吊網，主要是考量果實若重摔後，內部果肉可能剝離，使果汁酸化，採取掛網採收自然落果的方法，不僅確保果實達到最佳成熟度，還能避免果實摔落地面受傷。

番石榴是「維生素C之王」。（高雄農業改良場提供）

