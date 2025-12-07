為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台水：明與第三方採檢水質 9日檢驗結果若合格恢復抽基隆河原水

    2025/12/07 14:36 記者俞肇福／基隆報導
    自來水公司今天針對暖暖區碇內大排的水質，展開抽檢作業。（記者俞肇福攝）

    自來水公司今天針對暖暖區碇內大排的水質，展開抽檢作業。（記者俞肇福攝）

    影響基隆市、新北市汐止區15萬餘戶用水的基隆自來水遭污染事件，基隆市政府找到暖暖區源遠路大排12月2日出現大量泡沫，基市府連日來動員人力機具，已清除大排內淤泥，台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢今天（7日）表示，明天（8日）將與第三方單位共同採樣大排的水質，檢驗報告最快預計9日出爐，經基隆市政府同意後，才會開始抽取基隆河原水。

    水公司八堵抽水站11月27日抽取基隆河原水，造成連日來基隆與汐止15萬餘戶水傳油味，環保局與警察局溯源追查，12月2日發現源遠路102巷旁大排出現大量泡沫，經環境部及環保局循線追查，發現正方倉儲及盛星動力公司涉嫌違法排放廢水，環保局依違反水污染防治法，分別裁罰正方倉儲60萬元、盛星動力100萬元；但是，挨罰的正方倉儲及盛星動力，基隆市政府認定並非是基隆河原水遭污染的元凶。

    基隆市政府在碇內福安宮外成立前進指揮所，工務處5日完成大排淤泥清除作業，台灣自來水公司在大排布設攔油索、吸油棉外，並調派「水質行動檢驗車」，多次採集上游及下游水質，針對揮發性有機物等化學物質檢驗，上午持續派員針對這處大排採集水質檢驗。

    陳昭賢表示，因清除大排內淤泥時，水源已被攪動，待靜置2天後，明天會正式採樣，檢驗報告預計9日出爐，若檢驗合格經市府同意後，開始抽取基隆河原水。台水公司近期並針對基隆河本流上游至基隆河抽水站、八堵抽水站採樣水質，檢驗結果都合格，上午派員至這處大排採樣水質，檢驗報告預計明天出爐，僅供水公司內部參考。

    基隆市長謝國樑表示，基隆市目前供水沒有太大問題，暖暖區供水穩定，採檢水質作業需要2天至3天，如果確定水質合格就可開始抽取基隆河原水，但正式抽取原水作業，他尊重專業，不做太多臆測，不過看起來都依照計畫推進；至於眾人關心的追緝污染元凶，市府已向基隆地檢署告發，檢察官正偵辦中，他沒有太多評論。

    台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢說，8日將與第三方共同採檢大排內水質，做為恢復抽取基隆河原水的參考。（記者俞肇福攝）

    台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢說，8日將與第三方共同採檢大排內水質，做為恢復抽取基隆河原水的參考。（記者俞肇福攝）

    基隆市長謝國樑今天表示，若明天採檢大排的水質，歷時2天到3天採檢，若採檢順利，就能啟動抽取基隆河原水，但是抽原水時間他不便臆測。（記者俞肇福攝）

    基隆市長謝國樑今天表示，若明天採檢大排的水質，歷時2天到3天採檢，若採檢順利，就能啟動抽取基隆河原水，但是抽原水時間他不便臆測。（記者俞肇福攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播