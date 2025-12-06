為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣最南文化中心完工 今萬人城牆牽手傳唱恆春民謠 陳明章開唱「開箱」

    2025/12/06 22:40 記者陳彥廷／屏東報導
    「牽手傳唱・萬人護城」風雨中見證恆春半島首座劇場館啟用。（記者陳彥廷攝）

    「牽手傳唱・萬人護城」風雨中見證恆春半島首座劇場館啟用。（記者陳彥廷攝）

    恆春建城150週年紀念壓軸盛事，恆春半島首座劇場館今日正式啟用，也代表恆春文化中心正式落成，今晚總統府秘書長潘孟安、縣長周春米、文化部次長李靜慧、藝文界與地方人士等各界貴賓到場，萬人不畏風雨牽手在城牆上或前方傳唱恆春民謠，見證半島文化新地標啟航，未來將成為民謠傳承、創作人才培育以及國際展演的重要基地。

    今天下午天公不作美，約3點左右開始下起間歇雨勢，但恆春半島人期盼多年的文化中心正式落成，雨勢澆不息藝文人士熾熱的心，晚間活動從4座城門同時開演揭開序幕，主舞台在東門登場，由金曲歌手戴曉君領軍，結合傳藝師、新生代藝生與牡丹 Puljimu 部落古謠隊，以跨世代共演，用歌聲串起恆春建城150年的歷史節奏，將現場氣氛推向最高潮。

    縣長周春米特別感謝所有參與護城的大小朋友，展現最誠摯的支持。恆春文化中心除了是新的地標之外，也是保留恆春文化很重要的場域。繼去年民謠館開幕，劇場館今年完工啟用，希望這座全台最南端的藝文展演中心，不只是文化平權，也為半島民謠與古謠文化世代傳承提供重要舞台，唱給世界聽。

    總統府秘書長潘孟安指出，劇場館完工的不只是建築，是民謠館的育成中心，是文化新指標，期待未來更多觀光業者共同配合，讓遊客來到恆春半島不是只有山海美景，可以透過定目劇、音樂展演，了解在地故事、文化及認識恆春的歷史。

    文化處表示，劇場館從6日開幕起一連五場節目包括陳明章音樂會、民歌演唱會、聖誕親子音樂劇與《唱吧唱吧》音樂劇，預售票熱烈。另外，每週六劇場館大廳還有免費沙龍音樂會，為屏南地區注入多元藝術文能量。

    劇場館為地下一層、地上五層建築，包含670席表演廳、200席視聽室、排練空間與文創餐飲空間。全國最南端的誠品書店也同步試營運，打造書香與歷史交融的沈浸式閱讀體驗。

    「牽手傳唱・萬人護城」風雨中見證恆春半島首座劇場館啟用。（屏縣府提供）

    「牽手傳唱・萬人護城」風雨中見證恆春半島首座劇場館啟用。（屏縣府提供）

    恆春文化中心首場演唱會由陳明章「開箱」。（記者陳彥廷攝）

    恆春文化中心首場演唱會由陳明章「開箱」。（記者陳彥廷攝）

    「牽手傳唱・萬人護城」風雨中見證恆春半島首座劇場館啟用。（記者陳彥廷攝）

    「牽手傳唱・萬人護城」風雨中見證恆春半島首座劇場館啟用。（記者陳彥廷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播