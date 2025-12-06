為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭礁溪溫泉季祈水揭幕 明辦千人踩街嘉年華

    2025/12/06 15:08 記者王峻祺／宜蘭報導
    「2025冬戀蘭陽溫泉季」在礁溪湯圍溝公園正式點燈，今年以「幸福流動‧暖心迎冬」為主題。（宜蘭縣政府提供）

    「2025冬戀蘭陽溫泉季」在礁溪湯圍溝公園正式點燈，今年以「幸福流動‧暖心迎冬」為主題。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭冬戀蘭陽溫泉季登場，溫泉產業發展協會舉辦祈水感恩禮，為活動揭開序幕，明天（7日）下午還將邀請千人踩街，一起享受溫泉嘉年華，來自日本的山形花笠舞團也會跨海助陣，為活動增添國際慶典色彩。

    宜蘭冬季年度盛事「2025冬戀蘭陽溫泉季」登場，圍繞知名地標湯圍溝公園，現場將有為期3個月的浪漫燈飾展，今年以「幸福流動．暖心迎冬」為主題，邀請遊客走訪泡湯。

    宜蘭縣溫泉產業發展協會表示，祈水感恩禮為溫泉季揭開序幕，代表讓溫泉之美與感恩精神代代相傳，接續將有踩街嘉年華、溫泉美食市集及蘭陽食旅特展等活動，誠摯邀請遊客感受溫泉鄉的溫暖流動與永續活力。

    宜蘭縣政府表示，7日下午2點至6點將舉辦踩街嘉年華，邀請知名「日本山形縣花笠舞團」跨海參與，以精湛舞藝攜手地方創意花車遊行同樂，溫泉季燈飾展示期間則會持續至明年3月3日，每晚5點至11點亮燈。

    縣府指出，湯圍溝溫泉公園8日至14日也會舉辦「蘭陽食旅特展」，集結宜蘭前10大好食、好物及在地市集，民眾消費滿500元，可兌換限量紀念品，滿1000元能參加抽獎，有機會抱走五星飯店住宿券、餐券及泡湯券等豪禮。

    宜蘭冬戀蘭陽溫泉季登場，溫泉產業發展協會舉辦祈水感恩禮，為活動揭開序幕。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭冬戀蘭陽溫泉季登場，溫泉產業發展協會舉辦祈水感恩禮，為活動揭開序幕。（宜蘭縣政府提供）

    祈水感恩禮為宜蘭冬戀蘭陽溫泉季揭開序幕，代表讓溫泉之美與感恩精神代代相傳（宜蘭縣政府提供）

    祈水感恩禮為宜蘭冬戀蘭陽溫泉季揭開序幕，代表讓溫泉之美與感恩精神代代相傳（宜蘭縣政府提供）

