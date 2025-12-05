驚人排場！台南仁德北極殿建醮普度 164輛大卡車載1640噸物資

仁德北極殿建醮普度，供品琳瑯滿目，1640噸民生物資直接連車停靠路邊，虔誠敬拜。（記者吳俊鋒攝）

台南仁德區北極殿首度舉辦建醮，為五朝祈安祭典，今天傍晚進行重頭戲之一的普度活動，在信眾熱情相挺下，供品達2.6萬盆，米、鹽、糖、豆、油、酒等物資也超過1640噸，多到難以擺上桌，因此並未卸貨，連同載運的卡車整排停路邊，虔誠敬拜，盛大的場面，當地罕見，各界矚目。

仁德北極殿位於中洲里，香火鼎盛，乙巳年禳湟禳熒五朝謝恩消災祈安清醮大典熱鬧進行中，根據流程，今天為普度植福，晚間6點開香，並規劃音樂饗宴之夜，廟會活動進入最後高潮。

供品多達2.6萬盆

普度場設於中洲路與依仁路交界處的空地上，除了各會首琳瑯滿目的豐盛擺設之外，信眾供品多達2.6萬盆，總計用了3250張方桌，綿延不絕的畫面，極為壯觀，廟方也準備了精彩的表演節目，在祭壇兩側搭建雙舞台，布袋戲則有24棚，圍繞在周邊。

而敬拜的米、鹽、糖、豆、油、酒等民生物資，合計逾1640噸，以10噸的大卡車載運，多達164部，因為供桌難以容納，就直接停靠在路旁，排列後，對普度場開展，一併獻祭。

由於排場之大，相當霸氣，午後開始擺設時，已吸引圍觀人潮，未演先轟動；北極殿乙巳年建醮，上月底起先陸續進行禳湟水醮與禳熒火醮，禮拜一五朝清醮起鼓，今晚普度，明天安遶境，下週謝燈篙，明年元月3日辦理圓滿平安宴。

