週六晴到多雲 白天回暖中南部上看27度

氣象署指出，週六各地天氣晴到多雲為主，僅迎風面北部及東北部有局部雨勢。（資料照）

週六（6日）各地天氣晴到多雲為主，僅迎風面北部及東北部有局部雨勢，白天中南部高溫上看27度，北部也有25度左右，但入夜後仍有涼意，早出晚歸請多加注意保暖，適時增添衣物。

中央氣象署預報，週六各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有零星降雨。東北風偏強，桃園、苗栗到雲林、恆春半島及澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，海邊活動請注意安全。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，各地早晚仍稍涼，早晚低溫普遍為15至19度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天起氣溫回升，北部及東半部高溫為22至25度，中南部高溫則為26至27度。離島天氣，澎湖晴時多雲，20度至22度；金門晴時多雲，15度至22度；馬祖晴時多雲，14度至19度。

天氣風險公司指出，週日大環境高壓迴流偏東風，東北部、東部天氣可望好轉，雖然局部仍有短暫陣雨，降雨也較零星，不過有陽光露臉機會，其餘各地晴到多雲。下週一另一波東北季風增強南下，白天起水氣增多，北、東部再轉為陰陣雨天氣，氣溫會明顯下降，新竹以南可維持晴到多雲天氣，不過氣溫略降；這波東北季風下週三減弱，不過，下週六可能又有一波冷空氣報到。

紫外線指數方面，基隆市、宜蘭縣低量級，其他縣市達中量級。

空氣品質方面，6日東北季風稍減弱，環境風場為東北東風。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週六早晚低溫普遍15至19度，白天起氣溫回升，北部及東半部高溫為22至25度，中南部高溫則為26至27度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，基隆市、宜蘭縣低量級，其他縣市達中量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法