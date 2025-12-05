竹東頭重托嬰中心計畫收托28名嬰幼兒 12/8開說明會

新竹縣全新成立的「竹東鎮頭重托嬰中心」即將招生，預計將收28名嬰幼兒。（取自竹縣府官網）

新竹縣全新成立的「竹東鎮頭重托嬰中心」即將招生，這是縣內第9間公設民營的托嬰機構，預計將收28名嬰幼兒，縣府準備下週一（8日）下午2點到4點，在頭重社區活動中心舉辦招生說明會，有相關需求的民眾可以安排前往了解。

縣府表示，新竹縣公設民營的頭重托嬰中心就在頭重社區活動中心2樓，地點在竹東鎮富榮街25號，佔地217平方公尺。中心採分齡照顧，共規劃2個班，預計會收托28名嬰幼兒，分齡收托以2個月到12個月、13個月到24個月的幼童各14人，托育時間為每週一到週五早上7點半到下午5點半，可延托1個小時到晚上6點半，整體托育比例為1比4。

縣府表示，頭重托嬰中心將優先收托設籍在新竹縣的弱勢家庭、原住民、發展遲緩或輕度身障兒童、手足或父母為身障、雙胞胎或三胞胎等特殊需求家庭6名，其次為中心員工子女3名，一般家庭則有19個名額，將提供0歲到未滿2歲嬰幼兒安全、溫馨且高品質的托育照顧服務。

為協助家長全面了解中心環境、收托規劃與報名方式，社會處將在下週一下午舉辦家長招生說明會，由專業團隊介紹現場的教室配置、照顧模式、安全設備以及後續申請流程，透過面對面交流協助家長安心選擇托育服務。

家長若有招生或說明會相關問題，可電洽頭重托嬰中心委辦單位、社團法人臺南市茉兒教育啟航協會翁主任03-5828052，或新竹縣政府社會處婦女及新住民科03-5518101分機3257。

