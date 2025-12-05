為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹東頭重托嬰中心計畫收托28名嬰幼兒 12/8開說明會

    2025/12/05 13:54 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣全新成立的「竹東鎮頭重托嬰中心」即將招生，預計將收28名嬰幼兒。（取自竹縣府官網）

    新竹縣全新成立的「竹東鎮頭重托嬰中心」即將招生，預計將收28名嬰幼兒。（取自竹縣府官網）

    新竹縣全新成立的「竹東鎮頭重托嬰中心」即將招生，這是縣內第9間公設民營的托嬰機構，預計將收28名嬰幼兒，縣府準備下週一（8日）下午2點到4點，在頭重社區活動中心舉辦招生說明會，有相關需求的民眾可以安排前往了解。

    縣府表示，新竹縣公設民營的頭重托嬰中心就在頭重社區活動中心2樓，地點在竹東鎮富榮街25號，佔地217平方公尺。中心採分齡照顧，共規劃2個班，預計會收托28名嬰幼兒，分齡收托以2個月到12個月、13個月到24個月的幼童各14人，托育時間為每週一到週五早上7點半到下午5點半，可延托1個小時到晚上6點半，整體托育比例為1比4。

    縣府表示，頭重托嬰中心將優先收托設籍在新竹縣的弱勢家庭、原住民、發展遲緩或輕度身障兒童、手足或父母為身障、雙胞胎或三胞胎等特殊需求家庭6名，其次為中心員工子女3名，一般家庭則有19個名額，將提供0歲到未滿2歲嬰幼兒安全、溫馨且高品質的托育照顧服務。

    為協助家長全面了解中心環境、收托規劃與報名方式，社會處將在下週一下午舉辦家長招生說明會，由專業團隊介紹現場的教室配置、照顧模式、安全設備以及後續申請流程，透過面對面交流協助家長安心選擇托育服務。

    家長若有招生或說明會相關問題，可電洽頭重托嬰中心委辦單位、社團法人臺南市茉兒教育啟航協會翁主任03-5828052，或新竹縣政府社會處婦女及新住民科03-5518101分機3257。

    新竹縣第9間公設民營的托嬰中心~竹東鎮頭重托嬰中心即將招生，下週一下午要辦招生說明會。（取自竹縣府官網）

    新竹縣第9間公設民營的托嬰中心~竹東鎮頭重托嬰中心即將招生，下週一下午要辦招生說明會。（取自竹縣府官網）

    新竹縣第9間公設民營的托嬰中心~竹東鎮頭重托嬰中心即將招生，下週一下午要辦招生說明會。（取自竹縣府官網）

    新竹縣第9間公設民營的托嬰中心~竹東鎮頭重托嬰中心即將招生，下週一下午要辦招生說明會。（取自竹縣府官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播