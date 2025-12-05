小鹿有了4個改變......「合歡小鹿」亮麗回歸

「合歡小鹿」亮麗回歸台14甲線29K昆陽段。（公路局中區養護工程局提供）

設在合歡山台14甲線昆陽路段的「合歡小鹿」，上月20日進廠維修，現已重新安裝好，眼尖的網友、遊客發現，「合歡小鹿」有四變，包括：腿變長、舌頭變短、鹿角造型略改、多了坐墊，公路局中區養護工程分局臉書粉專貼出運送含安裝照片，網友笑說「小鹿坐車要繫安全帶好有趣！」

公路局在多條省道設置的「幸福公鹿」，已成為遊客到這幾天公路打卡的重要景點，其中設在台14甲線29K昆陽路段，即與太魯閣國家公園界碑作伴的「合歡小鹿」是很受歡迎的景點，今年10月27日也賓士車自撞29K護欄，不少網友關心「合歡小鹿有沒有損壞？」，「合歡小鹿」沒被撞壞，但卻因風吹日曬雨淋，公路局埔里工務段上月20日將它拆下運下山。

「合歡小鹿」打包運下山時，有網友幽默的說：「12月麋鹿不夠，請小鹿去代班！」，有網友預測耶誕節過後「合歡小鹿」才會回來上班，不過「合歡小鹿」比大家預測回歸時間提早很多，3日就由埔里工務段段長親自護送上山，並原地安裝完畢。

「合歡小鹿」亮麗回歸後，不少遊客或網友發揮「大家來找碴」的遊戲精神，發現新舊小鹿有幾個變化，新的「合歡小鹿」不只腿變長了，也沒有吐舌頭，還有鹿角造型有改變，此外小鹿不再直接坐在石頭上，而是在屁股下方多了一塊方形坐墊。

工程人員安裝「合歡小鹿」。（公路局中區養護工程局提供）

公路局埔里工務段運送「合歡小鹿」上山，小鹿安全帶繫好繫滿。（公路局中區養護工程局提供）

「合歡小鹿」的舊造型。（圖擷自「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

