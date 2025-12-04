行政怠惰！國中積欠23教師代理導師費長達一年 中市教育局：將嚴懲

王立任（中）曝有學校竟積欠23名教師代理導師費長達一年。（記者蘇孟娟攝）

民進黨台中市議會黨團總召王立任接獲教師陳情，指有國中積欠代理導師費不發，多達23人被欠薪長達1年，多次向學校反映，學校未處理，逼教師無奈陳情；他痛斥，23名教師的總任代理導師費才1萬1千多元，「學校是在欠什麼的」，台中市竟連教育行政作業都欠缺最基本的制度與控管，教育局的監督制度形同虛設，教師權益完全不受保護。

台中市教育局指出，11月18日接獲教師反映漏發代理導師費後，立即進行清查，確認因行政交接疏失，導致自去年到今年11月間漏發23名教師代理導師費，金額共1萬1306元，相關費用已於12月3日全數補發；針對學校疏失已要求深切檢討，此次發生遲發薪資情形，已啟動責任追究程序，將依法嚴處相關行政疏失，絕不容許影響教師權益之情事再度發生。

王立任說，教師反映學校自去年11月起就沒有發代理導師費，到今年11月長達1年的費用都沒發，多達23名教師受波及，但學校未積極處理，代理教師向校方反映數次無果才向他請求協助。

他向校方了解後，學校推稱因「人員異動」與「交接疏失」所致，但學校負責代理導師業務的訓育組長沒有異動，學校行政體系照常運作，卻僅因單一幹事交接不完整，竟導致23名代理導師的教師遭欠薪一年，學校行政系統也完全不想補救，行政怠惰令人匪夷所思，教育局的監督機制完全失靈。

王立任強調，經他追查後該校昨日緊急發下代理導師費，23名代理導師一年代理費約僅1萬1千餘元，學校卻積欠不發，欠薪不單是工作瑕疵，教師更在意的是「對教師的尊嚴與權益的實質傷害」，要求教育局立即補足現今制度上的缺失，所有非常態性薪資必須按月核銷、按月回報局端；另教育局也應全面清查市內是否仍有未被發現的欠薪情況。

