為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    行政怠惰！國中積欠23教師代理導師費長達一年 中市教育局：將嚴懲

    2025/12/04 10:19 記者蘇孟娟／台中報導
    王立任（中）曝有學校竟積欠23名教師代理導師費長達一年。（記者蘇孟娟攝）

    王立任（中）曝有學校竟積欠23名教師代理導師費長達一年。（記者蘇孟娟攝）

    民進黨台中市議會黨團總召王立任接獲教師陳情，指有國中積欠代理導師費不發，多達23人被欠薪長達1年，多次向學校反映，學校未處理，逼教師無奈陳情；他痛斥，23名教師的總任代理導師費才1萬1千多元，「學校是在欠什麼的」，台中市竟連教育行政作業都欠缺最基本的制度與控管，教育局的監督制度形同虛設，教師權益完全不受保護。

    台中市教育局指出，11月18日接獲教師反映漏發代理導師費後，立即進行清查，確認因行政交接疏失，導致自去年到今年11月間漏發23名教師代理導師費，金額共1萬1306元，相關費用已於12月3日全數補發；針對學校疏失已要求深切檢討，此次發生遲發薪資情形，已啟動責任追究程序，將依法嚴處相關行政疏失，絕不容許影響教師權益之情事再度發生。

    王立任說，教師反映學校自去年11月起就沒有發代理導師費，到今年11月長達1年的費用都沒發，多達23名教師受波及，但學校未積極處理，代理教師向校方反映數次無果才向他請求協助。

    他向校方了解後，學校推稱因「人員異動」與「交接疏失」所致，但學校負責代理導師業務的訓育組長沒有異動，學校行政體系照常運作，卻僅因單一幹事交接不完整，竟導致23名代理導師的教師遭欠薪一年，學校行政系統也完全不想補救，行政怠惰令人匪夷所思，教育局的監督機制完全失靈。

    王立任強調，經他追查後該校昨日緊急發下代理導師費，23名代理導師一年代理費約僅1萬1千餘元，學校卻積欠不發，欠薪不單是工作瑕疵，教師更在意的是「對教師的尊嚴與權益的實質傷害」，要求教育局立即補足現今制度上的缺失，所有非常態性薪資必須按月核銷、按月回報局端；另教育局也應全面清查市內是否仍有未被發現的欠薪情況。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播