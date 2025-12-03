為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    女師羞辱學生「黃臉婆」、「會被強姦」北醫大：已啟動相關程序

    2025/12/03 19:38 記者楊綿傑／台北報導
    台北醫學大學某女教師遭學生控訴對女性有偏見。（取自學校官網）

    台北醫學大學某女教師遭學生控訴對女性有偏見。（取自學校官網）

    台北醫學大學1名女教師遭學生指控，會在課堂上稱學生白癡，批評長相是黃臉婆、大媽等，甚至指女學生穿某種裙子會被強姦，對女性帶有偏見。對此，校方表示，已啟動程序採取必要措施，將致力建構安全友善校園環境。

    有學生指該名教師對女生有偏見，較喜歡醫學系男生，對報告的要求是男生不能穿拖鞋、女生要穿西裝長褲。讓學生無法接受的是，會刁難分組報告中各職位的人，羞辱做報告者與報告者，用到「白癡」字眼；還說女生長得像黃臉婆、大媽、要求站起來給大家看長相等。另也有學生留言稱該師對她的穿著說「穿這種裙子，你知道要怎麼坐嗎？我都看到你裡面顏色了」、「會被強姦的就是這種穿著」等，覺得自己被貶抑羞辱。

    而針對學校教師涉及校園不當行為事件，校方指出，對校園安全與學生權益一向高度重視，接獲相關訊息後，已依規啟動程序，同時採取必要措施，確保學生安心學習並維護其相關權益。

    北醫大也強調，對任何可能影響校園秩序或學生權益之行為均嚴肅看待，並將維護當事人隱私，持續致力建構安全、友善的校園環境。

