女師羞辱學生「黃臉婆」、「會被強姦」北醫大：已啟動相關程序

台北醫學大學某女教師遭學生控訴對女性有偏見。（取自學校官網）

台北醫學大學1名女教師遭學生指控，會在課堂上稱學生白癡，批評長相是黃臉婆、大媽等，甚至指女學生穿某種裙子會被強姦，對女性帶有偏見。對此，校方表示，已啟動程序採取必要措施，將致力建構安全友善校園環境。

有學生指該名教師對女生有偏見，較喜歡醫學系男生，對報告的要求是男生不能穿拖鞋、女生要穿西裝長褲。讓學生無法接受的是，會刁難分組報告中各職位的人，羞辱做報告者與報告者，用到「白癡」字眼；還說女生長得像黃臉婆、大媽、要求站起來給大家看長相等。另也有學生留言稱該師對她的穿著說「穿這種裙子，你知道要怎麼坐嗎？我都看到你裡面顏色了」、「會被強姦的就是這種穿著」等，覺得自己被貶抑羞辱。

請繼續往下閱讀...

而針對學校教師涉及校園不當行為事件，校方指出，對校園安全與學生權益一向高度重視，接獲相關訊息後，已依規啟動程序，同時採取必要措施，確保學生安心學習並維護其相關權益。

北醫大也強調，對任何可能影響校園秩序或學生權益之行為均嚴肅看待，並將維護當事人隱私，持續致力建構安全、友善的校園環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法