嘉縣流浪狗獼猴危害大 蔡易餘：確保生態平衡「該移除就移除」

嘉義縣布袋鹽田濕地為黑面琵鷺重要度冬棲地，但遭流浪狗侵入威脅。（資料照，蘇家弘提供）

嘉義縣沿海地區流浪狗追咬候鳥、牲畜及居民，問題嚴重，山區則有台灣獼猴危害農作，嘉縣立委蔡易餘今天在立法院經濟委員會質詢，要求農業部不能坐視不管，針對危害嚴重的個體與群體，「該移除就移除」，以確保人民生命財產安全與生態平衡。

蔡易餘指出，嘉縣布袋、東石是養殖漁業重鎮，更是國際級冬候鳥「黑面琵鷺」的重要棲地，但失控的流浪犬群已成為地方的重大威脅，危及珍貴候鳥。他現場播放影片，證實成群流浪犬在台17線旁的濕地追逐、攻擊極其珍貴的黑面琵鷺，嚴重破壞台灣的保育形象。

蔡易餘說，流浪犬不僅會合作圍捕魚塭魚群、抓鴨子，甚至曾發生5隻流浪犬挖洞鑽入養豬場活活咬死11頭豬；鵝農也深受其害，鵝群因受犬隻驚嚇，發生踩踏甚至骨折死亡。

蔡易餘強調，流浪犬亂竄不僅是動保問題，更是嚴重的防疫隱憂，農業部也承認，流浪犬可能成為禽流感或非洲豬瘟的病毒傳播媒介，破壞養殖戶生物安全防線。「愛牠，就帶回家養，不要在野外餵食！」他要求農業部必須針對「餵食流浪犬」行為有更積極的處置與規範。

而針對山區台灣獼猴問題，蔡易餘說，獼猴已非保育類動物，其聰明程度讓現行防治措施效果大打折扣，過去政府補助農民架設的「電圍網」，現在獼猴已學會破解與跳越，農民的生計持續受到威脅。

蔡易餘以日本為例，面對黑熊入侵人類生活圈，為保障人民安全，果斷處置7000隻黑熊，他認為台灣也應有此魄力，在獼猴密度過高、危害農作與入侵民宅嚴重的區域，要求農業部應適度開放專業獵人執行任務，進行移除作業；「這不是殘忍，而是為了維護人類與野生動物應有的界線與平衡」，將持續監督農業部，要求拿出具體且具備魄力的行動方案，解決嘉義鄉親長久以來的困擾。

立委蔡易餘質詢，要求政府要有強勢作為處理浪犬及台灣獼猴問題。（取自蔡易餘臉書粉專）

