住家「這設備」台灣人不愛？！ 一票網友曝心聲：貴又難修

台灣夏季氣候炎熱，冷氣類型的選擇對居住舒適度至關重要。網友發文指出，新買的房子將交屋，但有許多住戶抱怨排水管過高，無法安裝壁掛式冷氣；他對此好奇「為什麼台灣人不愛用吊隱式空調」？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

網友前天在PTT發文指出，最近新買的住宅即將交屋，多數住戶以自住為主，但群組裡有不少人抱怨空調排水管過高，無法安裝壁掛式空調。他指出，合約書中早已註明排水管高度，設計本就以吊隱式空調為主。他也分析中國的住宅普遍使用吊隱式空調，壁掛式冷氣只會出現在出租房屋，因此好奇「吊隱式空調在台灣自住市場反彈會這樣大」？

貼文曝光後，許多網友指出吊隱式空調維修相當麻煩，「因為一堆設計師就把它藏在裡面，連維修孔都不開或是開不夠大，只要遇到一次要全拆」、「維修孔要開兩倍大，否則維修要拆天花板」、「換機沒有維修孔大小，維修孔是維修，大概只有一個成人的進入寬度，換機需要的空間可不止這樣」。

此外，也有不少人分享吊隱式空調的其他缺點，「一般人電費會爆吧」、「吊隱又貴又耗能」、「吊隱除了難換難清，風口不能擺動，冷暖效率都不好」、「就一個衛生問題，天花板內的風管要怎麼清潔？不能清那管子，吹個十幾年都很驚人」、「我冷氣不關機，壁掛不用半年就要清洗貫流扇...吊隱是吃飽太閒嗎」？

