為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    住家「這設備」台灣人不愛？！ 一票網友曝心聲：貴又難修

    2025/12/03 20:11 即時新聞／綜合報導
    網友發文指出，新買的房子將交屋，但有許多住戶抱怨排水管過高，無法安裝壁掛式冷氣，示意圖。（路透）

    網友發文指出，新買的房子將交屋，但有許多住戶抱怨排水管過高，無法安裝壁掛式冷氣，示意圖。（路透）

    台灣夏季氣候炎熱，冷氣類型的選擇對居住舒適度至關重要。網友發文指出，新買的房子將交屋，但有許多住戶抱怨排水管過高，無法安裝壁掛式冷氣；他對此好奇「為什麼台灣人不愛用吊隱式空調」？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

    網友前天在PTT發文指出，最近新買的住宅即將交屋，多數住戶以自住為主，但群組裡有不少人抱怨空調排水管過高，無法安裝壁掛式空調。他指出，合約書中早已註明排水管高度，設計本就以吊隱式空調為主。他也分析中國的住宅普遍使用吊隱式空調，壁掛式冷氣只會出現在出租房屋，因此好奇「吊隱式空調在台灣自住市場反彈會這樣大」？

    貼文曝光後，許多網友指出吊隱式空調維修相當麻煩，「因為一堆設計師就把它藏在裡面，連維修孔都不開或是開不夠大，只要遇到一次要全拆」、「維修孔要開兩倍大，否則維修要拆天花板」、「換機沒有維修孔大小，維修孔是維修，大概只有一個成人的進入寬度，換機需要的空間可不止這樣」。

    此外，也有不少人分享吊隱式空調的其他缺點，「一般人電費會爆吧」、「吊隱又貴又耗能」、「吊隱除了難換難清，風口不能擺動，冷暖效率都不好」、「就一個衛生問題，天花板內的風管要怎麼清潔？不能清那管子，吹個十幾年都很驚人」、「我冷氣不關機，壁掛不用半年就要清洗貫流扇...吊隱是吃飽太閒嗎」？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播