桃園市庇護工場轉銜率12％ 勞動局推2政策擴大身障者轉銜及就業

桃園市現有19家庇護工廠、職缺數178人，今年協助20名庇護員工轉銜一般職場，轉銜率12.5％。（桃園市勞動局提供）

桃市府勞動局今（1）日於市政會議專題報告「桃園市庇護工場的挑戰及未來展望-融合性職場的實踐之路」，桃園市現有19家庇護工廠、職缺數178人，今年協助20位庇護員工轉銜至一般職場，轉銜率12.5％，高於全國平均但轉銜率仍有提升空間，勞動局說，正在推動轉銜服務同意書制度，並設立身障職涯服務據點，擴大轉銜及身障者實質就業機會。

市長張善政聽取簡報後說，庇護工場設立的目的，在於提供受保護的職場訓練，使身心障礙者能逐步累積工作技能與職場態度，最終順利轉銜至一般職場，市府將持續強化庇護工場的營運與職場轉銜能力，透過密集輔導、職務再設計及跨部門合作，協助身心障礙者提升職場適應力，期盼在多方支持下，讓更多身心障礙者順利跨入開放式職場，實現城市的共融與多元參與。

張善政說，依身心障礙者權利公約（CRPD）精神，庇護工場的核心目標是協助身心障礙者逐步走向融合性職場，但在推動過程中，企業端可能須做出各種合理調整、工作配置或額外協助等措施而存有疑慮，影響聘用意願，市府將透過公開表揚友善雇主、分享成功轉銜案例及加強宣導，協助化解刻板印象，提高企業聘用身心障礙者的意願，促進職場多元參與。

勞動局指出，桃園市庇護工場依身心障礙者權益保障法設立，提供身心障礙者受保護的就業環境與職業訓練，目前全市19家庇護工廠、職缺數178人，今年成功協助20位庇護員工轉銜至一般職場，轉銜率12.5％，並透過家庭、工場及個案3方轉銜共識建立，持續以個別化評估、技能訓練、社會適應訓練等措施，支持身障者逐步融入多元化職場。

勞動局指出，為回應CRPD國際審查意見中共融與反歧視、合理調整、平等報酬等核心訴求，市府正推動轉銜服務同意書制度，將轉銜成果、工場盈餘分配制度等納入工場年度評鑑，同時設立身障職涯服務據點，導入個別化的隨到隨訓服務，職涯輔導、職場體驗、並提供轉銜獎勵金及友善職缺媒合等措施。

