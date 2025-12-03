醫師高齡化危機！ 醫管專家籲改善急重症健保給付

洪子仁呼籲，政府應改善健保給付與醫療人力的工作環境，讓各科別之間達到均衡，避免迎來「失落的醫療年代」。（圖為新光醫院提供）

台灣急重症科別醫療人力持續流失，醫管專家認為，我國醫師人力面臨醫師高齡化、科別分配不均等問題，主要與健保給付制度與年輕世代觀念改變有關，呼籲政府改善急重症科別健保給付，均衡各科別之間的發展，避免讓台灣迎來「失落的醫療年代」。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，台灣的醫師人力面臨2大問題，包括醫師高齡化加速，主力世代逐漸縮減，60歲以上的資深醫師比例已經從過去的18%增加至25%，而30至39歲的醫師比例從28%下降至23%，已是醫師人力隱憂。

洪子仁說，近10年來，健保的給付措施讓年輕世代的醫師不願意投入內、外、婦、兒、急等科別，尤其急重症科別，年輕世代醫師投入減少的狀況特別明顯，仰賴資深醫師支撐臨床醫療照顧，資深醫師也因此必須延後退休、承擔更多的值班責任等。

此外，洪子仁提到，新生代的醫師觀念已經不同以往，過去唸醫學系，大多都會從事臨床醫療的醫師工作，但現在很多醫師畢業後不見得會待在醫療院所，有更多領域可以選擇，且年輕世代追求生活與工作的平衡感，醫美、耳鼻喉科等比較有生活品質，又能維持一定薪資的科別相較之下更有吸引力。

洪子仁認為，高齡化、少子化造成醫師高齡化與醫療院所科別失衡，原因與健保給付制度與年輕世代觀念改變有關，國家必須從中找出解決方案，除了增加新生代醫師佔比，也要改善健保給付與醫療人力的工作環境，讓各科別之間達到均衡，提供年輕世代加入重症科別的誘因，避免迎來「失落的醫療年代」。

