明起東北季風挾境外污染物移入 全台空品普通至亮橘燈

環境部提醒，明（3日）上午起東北季風增強挾帶境外污染物移入，會影響台灣空氣品質，全台空品為普通至橘色提醒等級，預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級。（資料照，記者田裕華攝）

今（2日）晚起東北季風南下，台灣又將再度轉冷，環境部提醒，今（2日）中國上游一帶出現霾害及沙塵現象，研判明（3日）上午起東北季風增強挾帶境外污染物移入，會影響台灣空氣品質，全台空品為普通至橘色提醒等級，預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級。

環境部表示，昨（1日）觀測到中國上游一帶有污染物累積，PM2.5小時濃度達50至100微克／立方公尺，PM10小時濃度達100至200微克／立方公尺，預估明（3日）上午起東北季風增強，將挾帶境外污染物影響臺灣空氣品質，屆時北部地區PM2.5小時濃度可能達30至45微克／立方公尺，PM10小時濃度達80至150微克／立方公尺，午後逐漸影響至中南部地區，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，境外污染影響程度視上游地區空氣污染物濃度而有所變化。

環境部續指，自4日起南部地區因下風處風速較弱，污染物易累積，空氣品質多為橘色提醒等級，預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw/），查詢最新空氣品質變化，加強自身防護。

