不寫台灣改填「這國」 高三生公民考卷竟遭扣分

學生在答案卷上不寫「台灣」，而是寫「中華民國」被扣分，引發討論。（法新社）

高雄岡山高中一名學生近日在社群平台發文，貼出自己期中考的公民考卷，可見在考試題目中，給了美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國6個國家作為答案，不過這名學生答題時，不是按照題目寫出「台灣」，而是寫「中華民國」，他也因此被扣分。學生將考卷上傳後，引發兩極討論。

該名學生昨（1日）在Threads上貼出 自己期中考公民與社會科的考卷，其中一組題組中，考卷給出美國、中國、日本、台灣、新加玻、韓國，分別以「美元匯率」以及「購買力平價指數（PPP）」換算後的 GDP 數據，讓學生比較和判斷不同國家在不同計算標準下的國民經濟水平。

而在一題答案為「台灣」的題目中，該名學生在答案卷上寫出「中華民國」，結果遭閱卷老師以紅筆圈起，並被扣分。該名學生將這張考卷PO網，並寫下：「答案寫自己國家的本名 但還是被扣了分數。」他也在留言處補充，台灣和中華民國以現況來看，是泛指同一個政治實體吧？如果題目本身只接受「台灣」而不接受「中華民國」，造成概念正確但文字不符的情況 這是題目設計本身不夠精確吧？

文章PO出後，引發網友熱議，目前已有超過45萬次點閱。一派網友指出，題目上寫台灣，就應該寫台灣，他們紛紛表示：「先不提國名問題，題目上是台灣，回答就是台灣」、「題目上並無出現中華民國」、「你這樣寫就是純找碴啊」、「不要為難老師好嗎」。

但也有一派網友表示：「為了自己的權益建議跟老師說明，請老師更正」、「如果是公民老師，那他根本不適任喔」、「題幹明顯有誤。你可以問老師」、「這個出題者不適任，打分數的也不適任，連考卷都可以搞台獨」。

