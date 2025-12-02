桃園、新北YouBike強制投保傷害險 明年起未投保不能租借

桃園市與新北市公共自行車明年元旦起，新、舊會員及單次租借的臨時會員，將強制投保公共自由行車傷害險，民眾須完成投保後才能租借車輛。（資料照，記者鄭淑婷攝）

明年元旦起，桃園市與新北市公共自行車新、舊會員及單次租借的臨時會員，將強制投保公共自行車傷害險，民眾須完成投保後，才能使用YouBike 2.0 與YouBike 2.0E電輔車，確保在騎乘前即擁有基本保障，提升使用安全。

桃園市交通局表示，桃園市自2018年起即提供免費公共自行車傷害保險，自2019年12月1日起，新加入會員在註冊時填寫基本資料，第1張設定的電子票卡即可自動加保，後續增加的電子票證及舊會員，則須於租借車輛前完成填選投保意願調查，另自2024年7月1日起，針對YouBike 2.0E電輔車施行強制投保措施，目前桃園市投保率已達97%。

交通局表示，為進一步保障YouBike 2.0及單次租借使用者，自明年元旦起YouBike 2.0及單次租借，也將正式納入強制投保範圍，會員須完成投保後才可借車，使用信用卡單次租車的臨時會員，將於信用卡綁定流程時一併填寫投保資料後才可借車，民眾若在騎乘期間不幸發生事故導致死亡、住院或失能，可憑警方與醫療相關文件向保險公司申請理賠。

交通局表示，會員必須以本人登錄的卡片租借公共自行車，才能享有保險保障，民眾可至YouBike官方網站或APP「公共自行車傷害險」專區，免費投保並查詢投保狀況，尚未投保的民眾請儘速完成資料填寫，以免新制上路後因未投保而無法租借，影響使用權益。

