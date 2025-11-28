為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    澎湖紅羅垃圾場大火 焚化爐興建爭議再掀論戰

    2025/11/28 18:58 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖紅羅垃圾場大火，再度引爆焚化爐興建爭議。（記者劉禹慶攝）

    澎湖紅羅垃圾場大火，再度引爆焚化爐興建爭議。（記者劉禹慶攝）

    澎湖紅羅垃圾場再度發生大火，引發​澎湖人怒吼，焚化爐議題再次掀起正反論戰，都把問題指向澎湖縣政府應負全責。支持者認為垃圾場早已飽和，就是澎湖縣政府行政怠惰，導致家園淪為垃圾火海！反對的海洋公民基金會則指責澎湖縣政府執行垃圾分類不力，沒有嚴格破袋檢查。

    支持者指出，紅羅垃圾場垃圾堆積如山，早已超過負荷！這座「不定時炸彈」是怎麼形成的？難道不是因為澎湖縣政府在垃圾減量、分類回收、興建焚化爐等重大議題上，始終搖擺不定、決策緩慢、停滯不前嗎？要求縣府應提出具體、有效、有時間表的長期解決方案，無論是加速焚化爐選址與興建，還是徹底落實源頭減量與高效轉運。

    海洋公民基金會認為澎湖垃圾問題，求人要先求己！同樣是離島的金門，全島有決心「拜託別人幫忙燒垃圾，不能製造別人困擾」，縣環保局和鄉鎮清潔隊共同執法「垃圾破袋檢查」，經過3個月陣痛期，回收率升至全台第一名，超車「垃圾費隨袋徵收」的台北。鼓勵澎湖民眾應作好資源回收，政府也應該嚴格執法，並帶頭做環保。

    針對湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場大火，澎湖縣政府環保局接獲立即啟動防災應變措施，並請求環境部化學物質管理署南區環境事故專業技術小組支援，啟動空氣品質檢測工作，於上風30公尺、下風1.7公里及2.5公里處，以空氣污染分析儀、五用氣體偵測器等進行檢測，檢測結果總懸浮微粒（TSP）、PM2.5皆呈下降趨勢。

