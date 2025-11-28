福衛八號齊柏林衛星延後升空 南瀛天文館號召線上集氣

南瀛天文館推出「星軌任務特展」線上集氣專區，號召民眾一起為福衛八號順利升空祈福。（南瀛天文館提供）

福衛八號首顆衛星「齊柏林」（FS-8A）原訂昨（27）日凌晨搭乘SpaceX火箭自美國發射升空，但因SpaceX火箭在整備過程發現一些狀況，預計延至台灣時間明天凌晨2時18分升空。南瀛天文館推出「星軌任務出發」特展線上集氣區，號召民眾一起寫下祝福，為衛星升空祈福。

福衛八號是台灣第1個由本土團隊自主打造的衛星星系，南瀛天文館配合第1顆齊柏林衛星發射，推出「星軌任務出發」特展，而齊柏林衛星發射因天候、國際排程等因素多次延後，南瀛天文館於特展規劃「線上集氣牆」，希望民眾留下的祝福，成為衛星升空時最溫柔的後盾。

台南市立博物館何秋蓮館長指出，「星軌任務出發」特展以福衛八號為核心，帶領觀眾理解衛星背後的故事，透過展覽與線上集氣區，希望讓台灣民眾在衛星升空倒數中，也能有「參與感」，一同祈願福衛八號任務順利，也願台灣的太空夢在無垠宇宙中持續閃耀，越飛越遠。

南瀛天文館配合福衛八號首顆衛星「齊柏林」升空，推出「星軌任務特展」。（南瀛天文館提供）

南瀛天文館推出「星軌任務特展」線上集氣專區，號召民眾一起為福衛八號順利升空祈福。（南瀛天文館提供）

