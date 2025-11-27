為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    虎科大45週年慶生！ 林函葦「貴氣天成」個展大貓當主角

    2025/11/27 08:47 記者李文德／雲林報導
    展覽作品透過大貓矯健的身姿與深邃眼神，呈現自然力量與生命韌性。（圖由虎科大提供）

    展覽作品透過大貓矯健的身姿與深邃眼神，呈現自然力量與生命韌性。（圖由虎科大提供）

    慶祝國立虎尾科技大學創校45週年，校方邀請藝術家林函葦舉辦個展「貴氣天成」，以虎與雪豹等大型貓科動物作為主角，並結合2D與3D形式創作，盼29件大小作品，能夠帶領民眾們重新審視人與自然的連結，展覽更貼近「虎」校之名，為校慶增添喜氣。

    林函葦擅長彩墨融合膠彩、篆刻與陶瓷媒材，作品兼具東西方藝術的理念，其中她特別鍾情於貓科動物繪畫，尤其是老虎。林函葦表示，老虎兼具力與美，是動物界的王者，認為是世上最美生物，不過近年來卻面臨滅絕危機，期盼用作品喚起大家對於動物及環境保育關注，此外更為「虎」科大生日，獻上祝福。

    林函葦指出，此次展覽主題定為「貴氣天成」，意旨不僅外在華美，更有內蘊氣度、精神，呼應順應自然、尊重天地的創作態度，29件作品以大貓矯健的身姿與深邃眼神，呈現自然力量與生命韌性。

    虎科大校長張信良表示，展覽亮點之一為藝術家自創角色IP「Dreamer & Pola」，以展翼飛翔的氣球為意象，象徵信念、愛、勇氣與夢想，展覽亮點之一為藝術家自創角色IP「Dreamer & Pola」，以展翼飛翔的氣球為意象，象徵信念、愛、勇氣與夢想，也寓意陪伴、支持與共同成長的力量，感謝林函葦展出，以「虎作品」和「虎校」同享喜慶，歡迎即日至12月19日，民眾可到第2校區綜3館展覽室欣賞。

    藝術家自創角色IP「Dreamer & Pola」同時也是展場亮點。（圖由虎科大提供）

    藝術家自創角色IP「Dreamer & Pola」同時也是展場亮點。（圖由虎科大提供）

    展覽「貴氣天成」以貓科動物創作為主題，同時也為虎科大校慶獻上祝福。（圖由虎科大提供）

    展覽「貴氣天成」以貓科動物創作為主題，同時也為虎科大校慶獻上祝福。（圖由虎科大提供）

