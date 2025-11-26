為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    降低車輛碰撞風險 北市堤頂大道與瑞光路巷口12/1起撤除移動式柵欄

    2025/11/26 14:14 記者鄭景議／台北報導
    內湖區堤頂大道二段與瑞光路358巷口現行柵欄設置情形。（記者鄭景議翻攝）

    內湖區堤頂大道二段與瑞光路358巷口現行柵欄設置情形。（記者鄭景議翻攝）

    台北市內湖區堤頂大道二段與瑞光路358巷口將於今年12月1日7時起，撤除分隔島缺口設置的移動式柵欄，恢復以號誌與標誌管制，以降低離峰時段的碰撞風險並提升行車安全。市府交通管制工程處將同步增設「禁止左轉（平日7至10時除外）」標誌，並調整非尖峰時段為「閃光號誌」運作模式。

    內湖分局表示，為紓解平日上午尖峰進入內科地區的車流，自去年10月4日起，該路口開闢分隔島新缺口，並配合時段性禁止堤頂大道左轉港墘路，於非開放左轉時段設置移動式柵欄阻隔。措施實施一年多以來，已有效提升堤頂大道南北向及舊宗路北向車流的旅行時間與通行效率。

    然而，考量堤頂大道二段為寬闊快速道路，離峰時段平均車速可達約70至80公里，部分車輛曾與移動式柵欄發生碰撞，影響交通安全。市府相關單位經研議後，決定考量用路人已熟悉新配置，撤除移動式柵欄，改以標誌與號誌管理方式持續維護路口安全。

    內湖分局提醒，行經該路口時應降低車速、提高警覺，並遵循現場標誌號誌及警察或義交指揮；另請用路人避免於路口停等造成阻塞，共同維護道路安全與順暢。

    內湖區堤頂大道二段與瑞光路358巷口（南往北）禁止迴轉。（記者鄭景議翻攝）

    內湖區堤頂大道二段與瑞光路358巷口（南往北）禁止迴轉。（記者鄭景議翻攝）

