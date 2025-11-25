為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    傳安坑輕軌運量低部分列車轉淡海 新北捷：送淡海機廠維修測試

    2025/11/25 10:49 記者賴筱桐／新北報導
    網路社群平台流傳因安坑輕軌運能過剩，部分車輛將轉往淡海輕軌使用。新北捷運公司表示，近期安坑輕軌列車將移至淡海機廠進行維修系統相容性驗證。（取自「鐵道的傳說」臉書）

    網路社群平台流傳因安坑輕軌運能過剩，部分車輛將轉往淡海輕軌使用。新北捷運公司表示，近期安坑輕軌列車將移至淡海機廠進行維修系統相容性驗證。（取自「鐵道的傳說」臉書）

    最近網路社群平台流傳，由於淡海輕軌運量逐年增加，安坑輕軌運能過剩，因此安坑部分列車將轉往淡海使用。對此，新北捷運公司表示，近期安坑輕軌列車將移至淡海機廠進行維修系統相容性驗證，測試完成後將依需求彈性調整運用。

    臉書「Rail News 鐵道情報」PO文指出，20日半夜，原屬安坑輕軌的第15編組從機廠陸送至淡水，準備轉屬淡海輕軌，並附上列車載運的照片。

    臉書「鐵道的傳說」也表示，有鑑於淡海輕軌車輛運用日益吃緊，而安坑輕軌又運能過剩，因此決定將部分安坑車輛轉屬淡海，以緩解淡海運能不足問題。

    貼文一出，有網友留言說，難怪只是換車色而已，這樣調度也是挺聰明的；也有人說，安坑輕軌運能過剩的問題在於當地開發過慢，還有得等了；還有人批評，輕軌不要亂蓋，蓋了要花錢維護，簡直是錢坑。

    新北捷運公司回應，新北市輕軌路網在規劃初期即已整合整體輕軌路網資源，採輕軌單一車型及共用淡海輕軌五級機廠，進行第五級維修作業，各輕軌路線均採陸運方式運送至淡海機廠進行維修。

    新北捷運公司說明，近期市府捷運工程局規劃將安坑輕軌列車移至淡海機廠，進行維修系統相容性驗證，待測試完成後，會依後續需求彈性調整運用車輛。

