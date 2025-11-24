運用AI、3D全像投影 中研院民族所重現「鮑克蘭的台灣壯遊」

中研院民族學研究所德國籍研究員鮑克蘭（右），揹著相機與筆記本踏遍台灣山海，進行田野調查。圖為1971年鮑克蘭與曹永和（左）、陳春木（中）於台南隙仔口進行田調工作。（葉春榮提供）

1950年代資訊與交通皆不發達，中央研究院民族學研究所首位外籍女性研究員、德國籍人類學者鮑克蘭（Inez de Beauclair），揹著相機與筆記本，踏遍台灣山海進行田野調查，後半生近30年奉獻於台灣民族誌與人類學研究，1981年於台北逝世。中研院民族所今（24）日起推出「鮑克蘭先生的台灣壯遊」重磅特展，呈現其畢生投入文化探索的生命歷程，團隊運用AI等技術，讓靜態照片轉為動態影片，並模擬再現她朗讀書信的聲音。

策展人、中研院民族所研究員林文玲說明，團隊以鮑克蘭收藏的文物、照片、田野筆記、個人書信與公文檔案為線索，試圖追尋其研究關懷，以及其在民族所扮演的「前哨者」與「中介者」角色，展覽運用AI、3D全像投影與語音合成等技術，使靜態照片與物件彷彿「活起來」，並讓鮑克蘭再次「發聲」。

中研院長廖俊智致詞表示，民族所是享譽國際的人類學、台灣南島民族，以及漢人社會研究重鎮，也肩負文物典藏及推廣任務，展覽呈現人類學者透過田野調查、文獻考據與跨文化觀察，促進族群間的互動與理解。中研院民族所所長周玉慧指出，策展團隊逐步爬梳鮑克蘭壯遊軌跡與學術關懷，並訪談曾與她共事的前輩，繁複且具挑戰性，感謝鮑克蘭的家人慷慨捐贈珍貴文物，使展覽內容更豐富。

鮑克蘭的孫子女專程來台，孫女鮑娟麗（Julia de Beauclair）回憶說，50多年前就讀國立成功大學期間，祖母帶她到屏東東港，親身體驗傳統王船祭典；祖母晚年依然眷戀台灣人文的美好，即便家人勸她返回德國休養，仍堅持留在這片長年投身研究、情感深厚的土地。曾在民族所與鮑克蘭共事的穆海飛（Harvey Molé）也回憶，他與鮑克蘭在台南共同田調、暫借當地望族劉家古厝的生活，至今仍歷歷在目。

鮑克蘭（1897–1981）生於德國，1954年自中國來台，先於國立故宮博物院任職，後加入中研院民族所，多次前往台南、台東、阿里山等地田野調查，是民族所開展蘭嶼研究的重要先行者，研究足跡也遍及中國貴州、菲律賓巴丹群島與太平洋島嶼，為早期民族學研究奠定基礎。

中研院長廖俊智（右）感謝鮑克蘭的孫女鮑娟麗（左）捐贈文物、田野資料、相片給民族所。（中研院提供）

遠道前來參加特展開幕式的鮑克蘭親友，穆海飛（Harvey Molé，右起）、鮑克蘭的孫女鮑娟麗（Julia de Beauclair）、孫子（Walter de Beauclair）、曾孫（Carl de Beauclair）、曾孫媳（Katherine de Beauclair）。（中研院提供）

