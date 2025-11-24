打造友善旅遊環境 宜蘭穆斯林驗證業者累計55家

宜蘭縣已有55家業者通過穆斯林友善驗證，名列全國第2名。（圖由宜蘭縣府提供）

首次上稿 15:14

更新時間 15:44

宜蘭縣政府2017年起推動穆斯林友善環境輔導計畫，今年又有春不老驛站等10家業者通過穆斯林友善驗證，9年累計55家，在台灣僅次於台北市的150家，名列全國第2位，縣府希望宜蘭與台北首都生活圈結合，營造優質的穆斯林旅遊路線。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣政府今天（24日）在香格里拉冬山河渡假飯店舉辦2025宜蘭縣穆斯林友善環境成果發表會，邀請縣內通過驗證業者及觀光協會代表齊聚一堂，見證宜蘭推動穆斯林友善旅遊環境的成果。

宜蘭縣政府指出，宜縣穆斯林計畫協助觀光業者提升穆斯林友善接待服務，委託伊斯蘭商務發展有限公司負責驗證，今年通過的10家業者涵蓋旅宿、餐飲、體驗活動，驗證項目共68項，目前全縣累計55家業者獲友善驗證，友善化程度僅次於台北市，名列全國第2位。

穆斯林旅遊市場是全球快速成長的觀光族群，宜蘭縣政府輔導業者建置友善接待環境，強化宜蘭在國際觀光市場的形象與競爭力，並成立穆斯林友善旅遊資訊庫，歡迎穆斯林到宜蘭體驗山海相依自然景觀、豐富的人文風情與產業特色。

縣府期盼宜蘭獨特自然景觀及休閒體驗，結合台北便利城市景點、購物商圈，彼此相輔相成，打造成穆斯林旅客旅遊的新選擇。

今年通過驗證的業者：水屋厚茶、朋友+Villa、大禾蜜工坊、無所時時、頂水樓民宿、蘭陽窯、春不老驛站、IBU廚房x冬瓜山書店、聊吧、光之旅。

宜蘭縣穆斯林友善環境輔導計畫，今年又有10家通過驗證。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣穆斯林友善店家美食，讓人垂涎三尺。（圖由宜蘭縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法