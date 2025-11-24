為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    福氣啦！嘉縣民雄鄉明年3月將普發2000元 敬老禮金也加碼

    2025/11/24 14:43 記者蔡宗勳／嘉義報導
    民雄鄉長林于玲表示規劃明年3月普發民生紓困金2000元。（圖由民雄鄉公所提供）

    民雄鄉長林于玲表示規劃明年3月普發民生紓困金2000元。（圖由民雄鄉公所提供）

    又有鄉鎮要大撒幣了！嘉義縣人口數最多的民雄鄉，代表會通過「嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及728豪雨災害發放民生紓困金自治條例」，規劃明年3月每人發放2000元，預算金額1.4億元。

    繼義竹鄉公所已發放每人5000元、梅山鄉規劃12月普發3000元，民雄鄉代表會也通過民生紓困金自治條例，規劃每人發放2000元。至於最早喊出發3000元振興金的太保市公所，卻在代表會審議時卡關，公所已經再度把預算案送到代表會，24日是定期會最後一天，不同派代表依舊爭論不休，未能達成共識，最後決定延會1天，25日續審。

    民雄鄉長林于玲指出，在代表會支持下，通過明年度這筆民生紓困金預算，但考量到年關將近，緊接著又要過農曆年，目前預計在明年3月發放，發放模式比照重陽敬老金領現金原則。

    鄉代會主席涂文生表示，通過紓困金是共識，考量到這筆錢能幫助民眾，有要求公所作業期時間不能超過明年3月。

    由於是丹娜絲颱風及728豪雨災害紓困金，請領者資格為今年7月6日之前已設籍民雄，且在7月31日前尚未遷出者。

    代表會除通過民生紓困金自治條例，同時也修正嘉義縣民雄鄉重陽節敬老禮金發放自治條例第3條，每人發放金額由800元提高至1000元。

