救護車進不去！ 后豐鐵馬道花樑鋼橋路窄車禍揭隱憂

后豐鐵馬道花樑鋼橋附近路窄，車禍藏隱憂。（徐浩恩提供）

台中市后豐鐵馬道假日騎車的遊客很多，豐原區一名眼科醫師徐浩恩昨與妻在九號隧道南側入口見有男童疑與自行車擦撞受傷，疑男童顱內受傷，但車道狹窄救護車無法開進，只能停在約700公尺舊鐵橋另一端，警察獲報騎警用機車載家屬抱著受傷的幼童坐機車後座上面，後送到遠處救護車上送醫；徐浩恩說，該處發生車禍，傷者後送是大問題，尤其是發生骨折、疑似體腔內出血、腦部受傷、頸椎骨折，若只能用機車後送，很可能造成二次傷害。

台中市觀光旅遊局表示，后豐鐵馬道為舊山線鐵道改建，其中9號隧道具有百年歷史及花樑鋼橋屬歷史建築，兩設施寬度約2.5公尺，無法設置通道，為維護遊客騎乘自行車安全，呼籲民眾遵守速限時事25公里、勿跨越車道等，後續將視現況需求增加相關公告，以提醒遊客注意安全。

徐浩恩表示，昨天下午3點多，他與妻子各騎一輛親子電動自行車載孩子，行經后豐鐵馬道花樑鋼橋，在九號隧道南側入口，看到這起車禍，一名男童躺在車道上，右耳持續冒血，一直尖叫、意識不清楚、無法溝通，他與妻停下協助，據現場當事人及家屬敘述，幼童和一輛電動車相撞，頭部著地後右耳道開始流血。

他見男童尿失禁，瞳孔放大對照光無反應，雖然四肢尚有活動無抽搐，但雙眼間斷往上翻白眼，研判男童可能顱內受傷、顱底骨折，因此不敢貿然移動男童，盡量讓男童平躺，他與其他路人，擋住前後路過車流和民眾，避免二次車禍

徐浩恩表示，雖然第一時間就叫救護車，但救護車開不進來，只能停在花樑鋼橋另一端，最後只好由警察騎警用機車，載家屬抱著男童騎約700公尺交給等候的救護車送醫。

因現場人車很多，用擔架送男童也不容易，加上無人協助交管，一大堆自行車、遊客幾乎就貼著車身而過，加上道路狹窄，救護車需要迴轉才能開出去，也很危險，徐浩恩說，他跟眾人又協助現場交管，阻擋遊客和人車，救護車才能順利迴轉開出鐵馬道，他已發文給台中市政府、消防局和警察局，注意這項隱憂，並提醒民眾帶孩子到此騎車，務必注意孩子安全。

