中市公園成機車道？議員要求嚴格取締 盧秀燕：一定開罰

民進黨多位市議員質疑公園變機車道，有機車頻頻進入東峰公園。（記者蘇金鳳攝）

公園應是民眾遊憩的安全場所，台中市民進黨多位市議員今天在市議會質疑，東峰公園竟有機車闖入，有騎車溜狗、外送員騎機車經過、長輩騎機車進入串門子，公園竟成為「機車道」，造成在公園遊玩的親子們危險，要求市府嚴格取締，用科技執法如設監視器等，保障在民眾安全。

台中市長盧秀燕強調，這個一定要開罰，將會根據影片請警察局開罰，公園禁止機車是「常識」，會立即要求警察局加強巡查與站崗，台中市很多公園都不會有機車進入，可能東峰公園有城南之星，因此近期造訪人潮變多，確實需要更嚴格管理，至於如何加強防止機車進入，方式會再研議。

請繼續往下閱讀...

市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤要求市府重視機車會進入公園的問題。

陳雅惠指出，最近東峰公園機車進入情況相當嚴重，就有一位父親向她陳情，他帶孩子到東峰公園遊玩，機車頻頻進出，有騎車溜狗、外送員騎機車經過、長輩騎機車進入串門子，孩子問他，機車可以進入公園嗎？讓他無法回答，希望市府能處理。

陳雅惠痛批，市府雖在東峰公園設圍欄與「禁止機車進入」告示，但圍欄間距過大、缺乏嚇阻力，根本無法阻止機車闖入，依「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定「公園內不得未經許可駕駛汽機車」，但市府始終未落實執法。

議員謝家宜表示，東峰公園不是第一例，中央公園就曾有車輛駛入，公園是民眾休憩處，本就不應有任何車輛進入，要求市府確定執法。

建設局長陳大田表示，中央公園遭車輛事件已開罰，也會依自治條例針對東峰公園騎機車闖入的違規者開罰，並與警察局協調評估於周邊設置監視器。#

市長盧秀燕表示，機車進入公園一定開罰。（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法