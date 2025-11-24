為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國寶彩繪大師黃友謙作品 疑似藏身荒廢烏崁天主堂

    2025/11/24 06:39 記者劉禹慶／澎湖報導
    烏崁天主堂以船型建築著稱 ，現已荒廢多時，幾經易主。（記者劉禹慶攝）

    烏崁天主堂以船型建築著稱 ，現已荒廢多時，幾經易主。（記者劉禹慶攝）

    文化部列冊傳統彩繪技術保存者-黃友謙，傳世作品以廟宇彩繪為主，但前惠民醫院院長陳仁勇新作《朝聖．覺旅：從西班牙聖雅各到菊島天堂路》，吐露已荒廢的烏崁天主堂壁畫，疑似出自黃友謙手筆，由於烏崁天主堂幾經易主，壁畫也已多處斑駁脫落，相關單位若再不想方設法搶救，恐將永遠走入歷史長河塵封記憶之中。

    彩繪技藝師承父親黃文華的黃友謙，筆法細膩，層次豐富，秉持父親黃文華傳統規矩的裝飾元素外，亦將西方油畫的立體寫實技巧、光影、透視等技法帶入傳統彩繪，舉凡歷史典故、齣頭題材、神跡故事、到高雄愛河、澎湖跨海大橋都是友謙師彩筆下的題材。並擅長將魟魚身上特殊的斑點，運用在柱頭、堵邊等處，此「點錦魟」紋飾已成為澎湖宮廟鮮明的特色，2013年獲指定為傳統彩繪技術保存者。

    烏崁天主堂位於馬公市烏崁里，以船型外觀著稱，由天主教靈醫會義大利神父羅德信設計兼興建，落成於1965年，屬台灣天主教台南教區之第五總鐸區聖堂，現已荒廢。陳仁勇在書中寫道祭壇上方有點斑駁褪色的大壁畫，黑髮黑鬍鬚的耶穌穿著東方長袍，浮現在烏崁村落的上空，張開雙手，似乎在祝福村民：「願你們平安！我帶給你們真幸福快樂。」

    陳仁勇表示，黑髮黑鬍鬚耶穌酷似東方人面孔，疑似出自黃友謙大師手筆。其實黃友謙1958年與朋友成立了「得友美術工程社」，專門進行廣告和電影看板的繪製工作，後來才逐漸專注於寺廟彩繪，時間可對得上。

    前惠民醫院院長陳仁勇新書中，指出烏崁天主堂壁畫，疑似出自黃友謙大師之手。（記者劉禹慶攝）

    前惠民醫院院長陳仁勇新書中，指出烏崁天主堂壁畫，疑似出自黃友謙大師之手。（記者劉禹慶攝）

