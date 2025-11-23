為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬祖戰地文化景觀知識擂台賽 社會組由馬祖高二生江鈞奪冠

    2025/11/23 16:07 記者俞肇福／綜合報導
    連江縣政府文化處舉辦第一屆馬祖戰地文化景觀知識擂台賽，今天（23日）下午舉行；圖為連江縣文化處長吳曉雲（圖左）頒發社會組冠軍馬祖高中二年級學生江鈞（圖右），獎品為最大獎的蘋果手機。（圖為馬祖日報提供）

    連江縣政府文化處舉辦第一屆馬祖戰地文化景觀知識擂台賽，今天（23日）下午舉行；圖為連江縣文化處長吳曉雲（圖左）頒發社會組冠軍馬祖高中二年級學生江鈞（圖右），獎品為最大獎的蘋果手機。（圖為馬祖日報提供）

    連江縣政府文化處舉辦第一屆馬祖戰地文化景觀知識擂台賽，今天（23日）下午在民俗文物館舉行，學生組、社會組獎品總價值約30萬元；社會組冠軍是馬祖高中二年級學生江鈞，開心抱回iPhone 17手機，國中組冠軍姜敦智、國小組冠軍符蘊尹，冠軍獎品是iPad Air。

    連江縣政府文化處首次舉辦馬祖戰地文化景觀知識擂台賽，由海洋大學承辦活動，藉由知識趣味問答方式進行，比賽採初賽（Kahoot線上答題）及決賽（現場舉牌PK賽）兩階段方式進行。

    馬祖高中2年孝班江鈞答題又快又準，初賽、決賽都是第一，抱回冠軍獎品iPhone17手機。江鈞說，自己希望多了解家鄉的歷史文化，為了今天的比賽準備一週，很開心能拿第一名，自己也能換新手機。

    連江縣文化處長吳曉雲說，經由此一活動讓更多人認識馬祖軍事文化地景，文化處也邀請各組第1名擔任軍事文化景觀宣傳大使，共同推廣馬祖戰地景觀。

    國小組第一名符蘊尹、第二名張睿文、第三名王若穎。國中組的第一名姜敦智、第二名陳映潔、第三名吳柏叡。社會組的第一名江鈞、第二名李怡紋、第三名施慧罄。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播