馬祖戰地文化景觀知識擂台賽 社會組由馬祖高二生江鈞奪冠

連江縣政府文化處舉辦第一屆馬祖戰地文化景觀知識擂台賽，今天（23日）下午舉行；圖為連江縣文化處長吳曉雲（圖左）頒發社會組冠軍馬祖高中二年級學生江鈞（圖右），獎品為最大獎的蘋果手機。（圖為馬祖日報提供）

連江縣政府文化處舉辦第一屆馬祖戰地文化景觀知識擂台賽，今天（23日）下午在民俗文物館舉行，學生組、社會組獎品總價值約30萬元；社會組冠軍是馬祖高中二年級學生江鈞，開心抱回iPhone 17手機，國中組冠軍姜敦智、國小組冠軍符蘊尹，冠軍獎品是iPad Air。

連江縣政府文化處首次舉辦馬祖戰地文化景觀知識擂台賽，由海洋大學承辦活動，藉由知識趣味問答方式進行，比賽採初賽（Kahoot線上答題）及決賽（現場舉牌PK賽）兩階段方式進行。

馬祖高中2年孝班江鈞答題又快又準，初賽、決賽都是第一，抱回冠軍獎品iPhone17手機。江鈞說，自己希望多了解家鄉的歷史文化，為了今天的比賽準備一週，很開心能拿第一名，自己也能換新手機。

連江縣文化處長吳曉雲說，經由此一活動讓更多人認識馬祖軍事文化地景，文化處也邀請各組第1名擔任軍事文化景觀宣傳大使，共同推廣馬祖戰地景觀。

國小組第一名符蘊尹、第二名張睿文、第三名王若穎。國中組的第一名姜敦智、第二名陳映潔、第三名吳柏叡。社會組的第一名江鈞、第二名李怡紋、第三名施慧罄。

