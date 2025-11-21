買甜甜圈抽中1萬美金! 台中購物節幸運兒出爐 她接到通知一度難以置信

印尼籍新住民林小姐Nora抽中台中購物節萬元美金。（經發局提供）

台中購物節開跑破百億昨辦抽獎活動，今年首創「外籍專屬抽」，首位得主印尼籍新住民林小姐Nora今天現身，她在百貨公司買甜甜圈，以不到千元發票即抽中一萬元美金，接到經發局電話時一度不相信，後由丈夫協助確認購物節APP小鈴鐺，才相信是真的，讓她相當開心。

印尼駐台代表艾吏福是今年購物節6名國際代言人之一，在獲知訊息後，也向Nora表達祝賀。

請繼續往下閱讀...

經發局表示，Nora來自印尼蘇門答臘，多年前來台中求學，不但取得學位，也在台灣結識另一半，婚後定居台中西屯，有中文名字，中文流利，丈夫笑稱，平常就常在市政府周邊散步，沒想到有一天走進來是因為中獎。

Nora表示，購物節是經台灣朋友推薦，今年首次下載，購物消費綁載具，但對中獎沒有太多期待，昨天接到市府通知電話，難以置信，後來先生協助電話反查、確認APP推播小鈴鐺，才相信是真的。

林女分享，獎金將更新家中電器及設備，非常感謝市府舉辦購物節讓幸運女神降臨，她也大方透過鏡頭，用英語及印尼語感謝及推薦鄉親參與活動。

經發局說明，APP外籍下載目前涵蓋98個國家地區，下載前5名包括印尼、馬來西亞及越南等國，外籍人士除可參加天天抽、周周抽、月月抽，以及千萬豪宅等所有常態抽獎，也自動獲得外籍人士專屬抽獎機會，目前萬元美金還有兩組名額。

印尼駐台代表艾吏福祝賀Nora抽中大獎。（經發局提供）

台中購物節破百億抽百萬活動，加碼抽出外籍專屬1萬美金大獎。（經發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法