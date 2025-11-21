台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」

食藥署今（21日）晚間證實，國內首次在化粧品中驗出禁用色素「蘇丹4號」，綠藤生技旗下護唇油也有3個批號受影響。綠藤生機專心護唇油。（資料照，綠藤生機提供）

新加坡化粧品原料爆出含有禁用色素「蘇丹4號」，不只中國品牌中鏢，台灣也受到牽連，食藥署今（21日）晚間證實，國內首次在化粧品中驗出禁用色素「蘇丹4號」，其中一款中國製卸妝膏在電商平台（MOMO）販售，綠藤生技旗下護唇油也有3個批號受影響，追查後發現為國內進口商「亦鴻企業」自新加坡進口的5批紅色複方原料，有3批含有蘇丹4號，流向國內外共14家業者，相關產品已被要求在48小時內完成清查並立即下架。

食藥署副署長王德原說明，中國今年10月底傳出化粧品使用摻入蘇丹色素的紅色原料，源頭指向新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.，食藥署在掌握資訊後，11月4日已行文請國內化粧品製造及輸入業者全面檢視供應鏈，加強自主管理，另一方面，食藥署也同步清查國內電商平台，並以圖片比對方式巡查疑似問題商品。

請繼續往下閱讀...

王德原說，結果在MOMO商店比對到一款疑似中國問題產品，立即進行抽驗。11月17日國家實驗室確認，「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號B5A1431，產地中國）檢出蘇丹4號1.3 ppm，屬於化粧品禁用色素，已要求平台下架，並移請所轄衛生局裁處販售業者歐妮公司，該公司除販售含禁用成分外，還被查出未完成上市前登錄、標示未附中文等三項違規。

不僅電商產品中鏢，王德原指出，綠藤生物科技在11月12日透過上市後品質管理系統主動通報，「專心護唇油—莓紅版」三個批號（M25062702、M25073001、M25100701）疑似含有蘇丹4號，經食藥署國家實驗室於11月21日複驗後，確認均含禁用成分，綠藤已於第一時間停止出貨並下架，後續仍將依法納入裁處，也會依其主動通報態度裁量。

王德原說，綠藤提供的原料資訊成為追查線索，食藥署11月19日會同衛生局前往原料進口商亦鴻企業稽查，現場查扣並封存其自新加坡輸入的5批紅色複方原料。11月20日結果出爐，其中3批（批號2025-10-10、2025-02-18、2025-01-13）均檢出蘇丹4號，濃度偏高，目前仍在定量分析，為掌握更多流向，食藥署也在11月18日向財政部關務署調閱報關資料。

這批問題原料流向包括國內外共14家業者，涵蓋歐萊德、綠藤生技等知名品牌。王德原強調，所有業者都已被要求在48小時內完成自查並回報，只要任何產品涉及問題原料，即刻全面下架，未確認安全前不得販售。

至於11月初即有跡象卻遲至今天才公布，王德原也解釋，主動通報的綠藤生技曾一度自行檢驗合格，但使用的是食品檢驗方式，食藥署11月17日晚間才完成蘇丹色素在化粧品檢驗方法的建立與確認，待方法確認後，研究組看到原料濃度偏高，就立即發布消息。

蘇丹4號（CI 26105）不僅不能添加在食品中，依法也不得添加於任何化粧品，違者將依「化粧品衛生安全管理法」第6條及第22條裁罰，最高可罰500萬元，違規產品也必須依規定全面回收、銷毀。王德原也提醒民眾，如已購買相關產品應立即停止使用並向業者辦理退貨，若出現紅腫、搔癢等症狀，應儘速就醫並通報。

「亦鴻企業」自新加坡進口的5批紅色複方原料，有3批含有蘇丹4號，流向國內外共14家業者。（食藥署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法