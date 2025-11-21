為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高

    2025/11/21 20:26 記者邱芷柔／台北報導
    專家示警，蘇丹4號屬工業染料，摻入化粧品最大的風險是「護唇產品被吃進肚子」，一旦從口部或唇部製品誤食，經腸道代謝後可能產生致癌化學物質。（記者邱芷柔攝）

    新加坡化粧品原料傳出摻入禁用工業色素「蘇丹4號」，流向國內外共14家業者，包含綠藤生技、歐萊德等知名品牌，食藥署已要求業者48小時內清查並立即下架。開業皮膚科診所院長邱品齊今（21日）示警，蘇丹4號屬工業染料，最大的風險是「護唇產品被吃進肚子」，一旦從口部或唇部製品誤食，經腸道代謝後可能產生致癌化學物質，這是最令人擔心的部分。

    國內首度在化粧品中驗出禁用色素「蘇丹4號」，其中綠藤生技旗下護唇油就有3個批號受影響，往上追查發現，問題源頭為進口商「亦鴻企業」自新加坡輸入的5批紅色複方原料，其中3批遭摻入蘇丹4號，流向國內外共14家業者，食藥署已要求相關產品於48小時內完成清查並立即下架。

    邱品齊指出，天然色素本身容易褪色、難以呈現鮮豔色澤，部分不肖業者為了讓產品看起來「更美、更持久」，就會偷加少量工業色素，這在食品領域也常見。這次事件並非台灣業者蓄意添加，而是原料商偷偷摻入，製造商被誤導為天然萃取，廠商才在不知情下使用，這也凸顯了原料端管理的重要性。

    他呼籲，民眾選購強調「天然」的化妝品時要特別注意，「如果顏色過於鮮豔、香味維持很久，就要提高警覺！」邱品齊也提醒，民眾幾乎不可能自行辨識是否踩雷，需仰賴官方公布資訊，受影響的廠商，食藥署很快會統整並要求回收，民眾注意名單即可。

    邱品齊表示，中國在10月底爆發化粧品摻有蘇丹色素，當時他就與食藥署聯繫討論因應方式，這次台灣部分廠商誤用受污染原料「並不意外」，但只要儘速回收應能控制風險。他強調，違法添加蘇丹4號的產品不僅不能用在皮膚，更不應接觸黏膜、口部，有違規就一定得回收，特別是兒童產品更要小心。

