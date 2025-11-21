基隆推升級版獨老救援系統 穿戴式偵測助長者即時求救

基隆市社會處推出升級版「獨老緊急救援系統」，以穿戴式跌倒自動通報設備協助長輩在家或外出遭遇緊急狀況時能即時求助。（基隆社會處提供）

為強化獨居長者的安全防護，基隆市社會處推出升級版「獨老緊急救援系統」，以穿戴式跌倒自動通報設備協助長輩在家或外出遭遇緊急狀況時能即時求助。此服務對象為設籍基隆市、年滿65歲以上的列冊獨居長者，長輩僅需準備身分證及印章，至戶籍所在的公所社政課申請即可。審核通過後，將委託廠商主動聯繫長輩，到府進行設備教學。

社會處長楊玉欣指出，基隆已進入超高齡社會，截至2025年10月底，65歲以上人口已突破7萬9000人，占全市人口的21.76％，而列冊獨居長者更達1900人。獨老面臨的風險不容忽視，為避免長輩在家中或外出時遇到緊急狀況，卻無法及時獲得協助，市府提供獨居長者免費配戴緊急救援設備，可大幅降低獨居長者因無人協助而錯失黃金救援時機的風險，並提供家屬更安心的支持。

楊玉欣表示，升級版穿戴設備具備「跌倒自動偵測」與「緊急求救」功能，一旦偵測到長輩跌倒，或長者自行按下求救按鈕，系統會立即發送警示訊息至緊急聯絡人手機，使家屬能第一時間掌握狀況並迅速協助處理。她期盼透過科技輔具，讓獨居長者在熟悉的社區中更安心生活，也為家屬帶來更多保障。

