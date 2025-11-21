桃園平鎮愛老惜幼全民健走 明早8點現場報名加碼700名額

「114年平鎮區愛老惜幼全民健走活動」會場示意圖。（桃園市政府提供）

桃園市「114年平鎮區愛老惜幼全民健走活動」報名踴躍，第1波、第2波網路報名結束後，仍有許多未報名的民眾想參加，平鎮區公所決定22日週六活動當天上午8點，再加碼開放現場報名，有700名額、額滿為止，想參加的民眾明早可千萬別錯過。

平鎮區長蕭巧如說，平鎮區愛老惜幼全民健走活動前2波網路報名，已於14日結束、都已額滿；為了方便民眾參加，區公所開放現場報名、共700名額，22日上午8點起在新勢國民小學活動中心受理報名、額滿為止；至於網路報名的民眾，須到新勢國小操場報到。

民眾預計當天上午9點開幕式後出發健走，路線為新勢國小出發，經老街溪河濱步道左岸往北到環北路口，再迴轉老街溪河濱步道右岸返回新勢公園籃球場的市集，全程約5公里，完成的民眾可領取市集兌換券，另可憑市集兌換券到「新勢公園遊戲場」報名親子闖關遊戲，限100組親子、每組1大人1孩子、孩子年齡須為2歲到12歲間。

