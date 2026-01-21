藍白阻擋今年度總預算案145天 卓榮泰向立院下戰帖：要求辯論

今年度中央政府總預算案在立院已被藍白立委阻擋145天，至今仍無法排入付委議程，對此，行政院長卓榮泰今天受訪時向立院喊話，要求就3兆350億元的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論。（記者田裕華攝）

今年度中央政府總預算案昨（20日）持續在立院程序委員會闖關失敗，至今仍無法排入付委議程，已被藍白立委阻擋長達145天，對此，行政院長卓榮泰今天受訪時向立院喊話，要求就3兆350億元的中央政府總預算案，與立法院進行直接的辯論。

卓榮泰今天下午出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」時受訪表示，中央政府今年度總預算，代表賴清德總統對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂，所以他要求，就3兆350億元整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接辯論，哪一項是國人不需要的？

請繼續往下閱讀...

卓榮泰強調，我們也會就2992億元的新增計畫及延續性計畫新增項目加強說明，直接要求與國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法