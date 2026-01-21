為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白阻擋今年度總預算案145天 卓榮泰向立院下戰帖：要求辯論

    2026/01/21 14:48 記者鍾麗華／台北報導
    今年度中央政府總預算案在立院已被藍白立委阻擋145天，至今仍無法排入付委議程，對此，行政院長卓榮泰今天受訪時向立院喊話，要求就3兆350億元的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論。（記者田裕華攝）

    今年度中央政府總預算案在立院已被藍白立委阻擋145天，至今仍無法排入付委議程，對此，行政院長卓榮泰今天受訪時向立院喊話，要求就3兆350億元的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論。（記者田裕華攝）

    今年度中央政府總預算案昨（20日）持續在立院程序委員會闖關失敗，至今仍無法排入付委議程，已被藍白立委阻擋長達145天，對此，行政院長卓榮泰今天受訪時向立院喊話，要求就3兆350億元的中央政府總預算案，與立法院進行直接的辯論。

    卓榮泰今天下午出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」時受訪表示，中央政府今年度總預算，代表賴清德總統對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂，所以他要求，就3兆350億元整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接辯論，哪一項是國人不需要的？

    卓榮泰強調，我們也會就2992億元的新增計畫及延續性計畫新增項目加強說明，直接要求與國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播